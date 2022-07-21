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Bucaspor 1928'de Lokman imzaladı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Bucaspor 1928, daha önce anlaşma sağladığı stoper Lokman Gör'ü resmen kadrosuna dahil etti

Bucaspor 1928'de Lokman imzaladı
21 Temmuz 2022 Perşembe 15:05

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Başkanımız Cihan Aktaş’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde 1990 doğumlu defans oyuncusu Lokman Gör ile 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kadromuza katılan oyuncumuza Bucaspor ailesine hoşgeldin diyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Geçen sezon Spor Toto 1'inci Lig'de Bandırmaspor forması giyerek Play-Off finali oynayan, kariyerinde Play-Off'larda 4 şampiyonluk kazanıp, 2 final tecrübesi yaşayan 31 yaşındaki futbolcu, Bandırma'da 34 resmi maça çıkıp 2 gol attı. Lokman, kariyerinde Pendikspor, Antalyaspor, Samsunspor, Ankaraspor, Göztepe, Şanlıurfaspor, BŞB Erzurumspor, Alanyaspor ve Altay'da da top koşturdu.


Kaynak: DHA
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