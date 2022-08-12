Bucaspor 1928'de Mazlum imzaladı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, Kocaelispor'dan ayrılan stoper Mazlum Demir'i kadrosuna dahil etti

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "1991 doğumlu, stoper oyuncusu Mazlum Demir ile 1+1 uzatma opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere sözleşme imzalanmıştır. Kadromuza katılan oyuncumuza kulübümüze hoşgeldin diyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Menemen FK altyapısında yetişen 31 yaşındaki futbolcu, Nazilli Belediyespor, Amed Sportif, Batman Petrolspor, Edirnespor ve Kocaelispor'da forma giydi. Geçen sezonun ilk devresini Menemen'de geçiren Mazlum, devre arasında Kocaelispor'a transfer oldu. Kocaelispor'da 12 maça çıkan deneyimli savunmacı sezon sonunda takımıyla küme düşme üzüntüsü yaşadı.