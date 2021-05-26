Bucaspor 1928'den Başkan Soyer'e teşekkür

Futbolda 3. Lig play-off finalini kazanarak 2. Lig'e çıkmaya hak kazanan Bucaspor 1928’in futbolcu ve yöneticileri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Başkan Soyer, “İzmir'de spor şaha kalkıyor. Sonuna kadar yanınızda olacağız, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 3. Lig play-off finalini kazanarak 2. Lig'e çıkan Bucaspor 1928 takımını ağırladı. Teşekkür ziyaretinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, Bucaspor 1928 Asbaşkanı Mehmet Sevinç, Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu, teknik ekip ve futbolcular da yer aldı. Başkan Soyer, futbolcuları tek tek tebrik ederken, takım kaptanı Gökhan Köseoğlu'na çiçek takdim etti.

Soyer: Coşku yarattınız

Bucaspor 1928'in İzmir'e büyük bir gurur yaşattığını belirten Başkan Soyer, “İzmir'de spor şaha kalkıyor. Sonuna kadar yanınızda olacağız, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. Tekrar İzmir'de bir spor, futbol coşkusu yaşattınız. İnşallah daha iyi yerlerde de göreceğiz sizleri. Pırıl pırıl gençlerimiz var” ifadelerini kullandı.

Destekleri için Başkan Soyer'e teşekkür eden Bucaspor 1928 Asbaşkanı Mehmet Sevinç, “İzmir'in futbola ihtiyacı var. Takımımızın hepsi genç, pırıl pırıl çocuklarımız” dedi. Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu ise “Türkiye'nin en güzel şehri, en başarılı belediye başkanı karşısında olmaktan gurur duyuyoruz. Bu sene İzmir takımlarının hepsi kenti çok güzel temsil etti. Katkımız olduysa ne mutlu bize” dedi.