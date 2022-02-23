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Bucaspor 1928 - Eskişehirspor: 3-1

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattında yer alan Bucaspor 1928, 27'nci haftada evinde düşme hattında yer alan Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti

Bucaspor 1928 - Eskişehirspor: 3-1
23 Şubat 2022 Çarşamba 15:36

Maçın 29'uncu dakikasında Alper Kadir'in golüyle öne geçip ilk yarıyı 1-0 üstün tamamlayan ev sahibi ekip 73'üncü dakikada Cuma'nın golüyle farkı 2'ye çıkırdı. Konuk takım 90+3'üncü dakikada Bartu ile skoru 2-1'e getirirken, Bucaspor 1928'de Ahmet Sun, 90+4'üncü dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi: 3-1. Bu sonuçla 3 maçlık galibiyet özlemi sona eren İzmir temsilcisi 39 puana ulaşırken, Eskişehirspor 17 puanda kaldı.

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Burak Taşkınsoy (xx), Mahmut Gülle (xx), Mikail Can (xx)

BUCASPOR 1928: Şener (xx) - Onur (xx), Gökhan (xx), Alper Kadir (xxx) (Dk. 79 Ahmet Aktaş xx), Metin (x) (Dk. 67 Mustafa xx), Saruhan (x) (Dk. 46 Osman xx), Abdullah (xx), Recep (x) (Dk. 67 Yusuf xx), Tunç Murat (x) (Dk. 67 Cuma xxx), Ahmet Sun (xxx), Mehmet Fuat (xx)

ESKİŞEHİRSPOR: Cengiz Alp (x) - Sezgin (xx), Göktuğ Kaan (x) (Dk. 46 Hasan Alp x), Onur (xx), Tolga (x) (Dk. 79 Eren x), Berkay Tanır (x) (Dk. 40 Utku x), Kaan Gaman (x) (Dk. 46 Metehan x), Arda (xx), Eray (xx), Buğra (x) (Dk. 79 Doğukan x), Bartu (xx)

GOLLER: Dk. 29 Alper Kadir, Dk. 73 Cuma, Dk. 90+4 Ahmet Sun (Bucaspor) - Dk. 90+3 Bartu (Eskişehirspor)

SARI KARTLAR: Metin, Gökhan, Cuma (Bucaspor), Tolga (Eskişehirspor)


Kaynak: DHA
Etiketler; #bucaspor #eskişehirspor #maç
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