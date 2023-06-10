Bucaspor 1928 final için sahaya çıkacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup Play-Off yarı final ilk maçında İstanbul'da İskenderunspor'u 3-1 yenip tur için büyük avantaj yakalayan Bucaspor 1928, yarın rakibiyle rövanş karşılaşmasına çıkacak

Yeni Buca Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Burak Şeker düdük çalacak. Bucaspor 1928 rövanşta her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı yenilgi alması halinde adını finale yazdıran taraf olacak. Maçı 2 farklı kazanırsa uzatmaya taşıyacak İskenderunspor'a ise tur için 3 ya da daha farklı galibiyet gerekecek.

Adını finale yazdıran takım Şanlıurfaspor - Anagold 24Erzincanspor eşleşmesinin galibiyle Spor Toto 1'inci Lig'e yükselebilmek için Konya'da kozlarını paylaşacak. Bucaspor 1928-İskenderunspor maçının biletlet fiyatları VIP 30, kapalı tribün 20, maraton, kale arkaları ve misafir tribünü 10 TL olarak belirlendi. Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, İskenderunspor karşısında gereken skoru alacaklarını söyledi. Taraftardan destek beklediklerini belirten Karafırtınalar, "İlk maçta iyi bir sonuçla ayrıldık. Elbette işimiz tam olarak bitmedi. Evimizde turu geçip tamamen final maçına odaklanmak istiyoruz" dedi.