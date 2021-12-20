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Bucaspor 1928'in zirve inadı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Anagold 24Erzincanspor'u 2-0 yenen Bucaspor 1928 zirveyi takibini sürdürdü

Bucaspor 1928'in zirve inadı
20 Aralık 2021 Pazartesi 10:54

Teknik direktör Cihan Erdil yönetiminde çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden sarı-lacivertliler, Erzincanspor'u yenerek ikinci sıraya yükseldi. Lider Pendikspor'u 13 puan geriden takip eden İzmir ekibinde Cihan Erdil umutlu konuştu.

Takımın istek ve coşkusundan memnun olduğunu ifade eden Erdil, "Bizim için maçın zorlu geçeceğini biliyorduk. Rakibimiz son haftaların çıkış yakalamış en formda ekiplerinden biriydi. Maça iyi konsantre olduk ve etkili başladık. Bizim için çok önemli olan bu zorlu mücadeleyi kazandığımız için çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Etiketler; #bucaspor
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