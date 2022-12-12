Bucaspor 1928 kendine geldi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçından 1 puan çıkarıp liderliği kaybeden Bucaspor 1928, İskenderunspor deplasmanında kazanarak kötü gidişatını durdurdu

Zirve yarışındaki rakibini dış sahada yenmeyi başaran sarı-lacivertliler, devrenin son haftası öncesi 3'üncü sıradaki İskenderunspor'la arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.

Koltuğu kaptırdığı lider Kocaelispor'u ise 3 puan geriden takibini sürdüren İzmir ekibinde teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, bu galibiyetle yeniden çıkışa geçeceklerini ifade etti. Ligin uzun bir maraton olduğunu ifade eden Dumlupınar, "Biz kazanmaya devam edeceğiz. Zirve yarışı çetin geçiyor. İnanıyorum ki en kısa zamanda yeniden liderliği alacağız" yorumunu yaptı.