Bucaspor 1928 lideri yenip yerini sağlama aldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda açık ara şampiyonluğa koşan lider Pendikspor'u 1-0 yenen Bucaspor 1928, Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırdı. Kritik galibiyete imza atan sarı-lacivertliler maç sonunda büyük sevinç yaşayıp 42 puana yükseldi. Teknik direktör Cihan Erdil, Pendikspor galibiyetinin kendilerine ilaç gibi geldiğini dile getirdi

Son haftalarda istemedikleri skorlar aldıklarını vurgulayan Erdil, "Tüm oyuncularımızın, teknik ekibimizin, masör ve malzemeci kardeşlerimin emeğine sağlık. Son olarak bizi yorumlarıyla ve tribünden destekleyen gerçek Bucaspor taraftarına galibiyeti armağan ediyoruz. Güzel bir galibiyet aldık. Sezon sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Play-Off'tan da olsa bir üst lige çıkma hedefimize ulaşacağız" dedi.