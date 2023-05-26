Bucaspor 1928 savunmasına güveniyor

İZMİR, ()- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonu 81 puanla 2'nci sırada tamamlayıp Play-Off'larda grup finallerine kalan Bucaspor 1928, bu sezon savunmasıyla fark yarattı. Toplamda 38 müsabakaya çıkan İzmir ekibi kalesinde sadece 22 gol görerek 2'nci Lig'de tüm gruplarda en az gol yiyen takım oldu. İzmir temsilcisi evinde oynadığı 19 karşılaşmada kalesinde 9 gol görürken deplasmandaki 19 maçta ise 13 gol yedi. Bucaspor 1928 ayrıca 38 maçın 20'sinde rakibe kalesini kapattı.

Teknik Direktör Sait Karafırtırnalar, grup finalinde rakiplerini beklediklerini belirterek, "Savunmamızın yanı sıra her bölgemize güveniyoruz. İyi bir takımız ve hedefimize ulaşacağız" dedi.

Bucaspor, grup finalinde İskenderunspor veya 1461 Trabzon'la karşılaşacak. Play-Off'un ilk turunda İskenderunspor, Ankara Demirspor'u normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten maçta seri penaltılarla 6-4 yenerek tur atladı. 1461 Trabzon da 1-1 biten eşleşmede Vanspor'u penaltılarla 6-5 yenip turu geçen taraf oldu. Birbirleriyle eşleşen iki takımdan tur atlayan taraf Buca'yla rakip olacak.