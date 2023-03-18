Bucaspor 1928 seriyi sürdürecek

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta içinde evinde lider Kocaelispor'u 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda umutlanan Bucaspor 1928, yarın deplasmanda Sarıyer'in konuğu olacak.

Bucaspor 1928 seriyi sürdürecek
18 Mart 2023 Cumartesi 12:02

Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda Emre Kaan Çalışkan'ın yöneteceği maç saat 14.00'te başlayacak. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Mazlum ile Kocaelispor maçında iki penaltı kurtaran kaleci Kıvanç kart cezaları nedeniyle müsabakada oynayamayacak. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, Kocaelispor galibiyetinin anlam kazanabilmesi adına Sarıyer'i mutlaka yenmeleri gerektiğini söyledi. Bucaspor 1928 grupta 50 puanla 3'üncü basamakta bulunuyor.   

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