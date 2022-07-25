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Bucaspor 1928 teknik direktör arıyor

Transfer döneminde Afyonspor'dan forvet Erhan Şentürk, Ankaraspor'dan orta saha Furkan Çil ve Bandırmaspor'dan stoper Lokman Gör'ü kadrosuna dahil eden 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Bucaspor 1928 teknik direktör arayışlarını hızlandırdı

Bucaspor 1928 teknik direktör arıyor
25 Temmuz 2022 Pazartesi 12:09

Yalçın Koşukavak'la bir süredir görüşen ancak sonuç alamayan sarı-lacivertlilerin Mustafa Er ismi üzerine yoğunlaştığı kaydedildi. Er'le görüşen başkan Cihan Aktaş'ın olumlu mesafe kat ettiği ve tarafların bir aksilik olmazsa anlaşma sağlayacağı ifade edildi. Mustafa Er teknik adamlık kariyerinde Bursaspor ve Kırşehir Belediyespor'u çalıştırdı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bucaspor
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