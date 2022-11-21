SON HALİNE İNANAMAYACAKSINIZ
SON HALİNE İNANAMAYACAKSINIZ
0
CEM YILMAZ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
CEM YILMAZ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
0
HINCAL ULUÇ ÖLDÜ!
HINCAL ULUÇ ÖLDÜ!
0
İZMİR'DE DİKKAT ÇEKEN BULUŞ
İZMİR'DE DİKKAT ÇEKEN BULUŞ
0

Bucaspor 1928 zirveye kuruldu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta liderlik koltuğuna geçen hafta oturan Bucaspor 1928, evinde Adıyaman FK'yı 5-1 yenerek taraftarını mest etti

Bucaspor 1928 zirveye kuruldu
21 Kasım 2022 Pazartesi 12:00

Üst üste 6'ncı galibiyetini elde eden sarı-lacivertliler, 34 puan ve averajla liderliğini korudu. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, tüm oyuncularını kutladığını belirterek, "Serimiz sürüyor. Lig çetin geçiyor. Her maçımızı final olarak görüyor ve ona göre hazırlanıyoruz. Adıyaman FK maçında oynanan futbol ve atılan goller hepimizi çok mutlu etti. Kesinlikle rehavete kapılmadan işimizi yapacağız" dedi.


Bucaspor 1928 bu hafta Zonguldak Kömürspor deplasmanına çıkacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bucaspor #spor
Önceki Haber
Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin küçük Osman'ı büyüdü. İşte son hali...
Sonraki Haber
Göztepe'de flaş gelişme! O isim ayrıldı!
Göztepe'de flaş gelişme! O isim ayrıldı!
Göztepe'de flaş gelişme! O isim ayrıldı!
0
Altay, Ceyhun için Tahkim'e gidecek
Altay, Ceyhun için Tahkim'e gidecek
0
Altınordu'da Abdullah A takıma alındı
Altınordu'da Abdullah A takıma alındı
0
Göztepe'de sakatlar sıkıntı
Göztepe'de sakatlar sıkıntı
0
Göztepe'de Yalçın sorunu
Göztepe'de Yalçın sorunu
0
Göztepe'nin keyfi yerine geldi
Göztepe'nin keyfi yerine geldi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.