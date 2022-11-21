Bucaspor 1928 zirveye kuruldu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta liderlik koltuğuna geçen hafta oturan Bucaspor 1928, evinde Adıyaman FK'yı 5-1 yenerek taraftarını mest etti

Üst üste 6'ncı galibiyetini elde eden sarı-lacivertliler, 34 puan ve averajla liderliğini korudu. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, tüm oyuncularını kutladığını belirterek, "Serimiz sürüyor. Lig çetin geçiyor. Her maçımızı final olarak görüyor ve ona göre hazırlanıyoruz. Adıyaman FK maçında oynanan futbol ve atılan goller hepimizi çok mutlu etti. Kesinlikle rehavete kapılmadan işimizi yapacağız" dedi.



Bucaspor 1928 bu hafta Zonguldak Kömürspor deplasmanına çıkacak.