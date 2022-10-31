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Bucaspor 1928 zirveye yürüyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Pazarspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Bucaspor 1928, zirve iddiasını güçlendirdi

Bucaspor 1928 zirveye yürüyor
31 Ekim 2022 Pazartesi 14:26

Üst üste 3'üncü, son 6 maçta ise 5'inci galibiyetini alan sarı-lacivertliler, lider İskenderunspor'u, 3 puan geriden takibini sürdürdü. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar çok çetin bir yarışın içinde olduklarını vurguladı. Önce kendi işlerine bakacaklarını ifade eden Dumlupınar, "Biz iyi bir takımız. Bunu son haftalarda gösterdik. Güzel bir seri yakaladık. Kazanmaya devam edeceğiz" yorumunu yaptı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bucaspor
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