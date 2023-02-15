Bucaspor 1928’de Dumlupınar dönemi bitti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından tüm müsabakalar ertelenirken, TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928’de sürpriz ayrılık yaşandı.

Bucaspor 1928’de Dumlupınar dönemi bitti
15 Şubat 2023 Çarşamba 11:37

Şampiyonluk mücadelesi verdiği ligde son maçlarda kötü sonuçlara imza atıp liderlikten inen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Cüneyt Dumlupınar’la yollar ayrıldı. Bucaspor 1928'in yaptığı resmi açıklamada, "Teknik direktörümüz Cüneyt Dumlupınar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Cüneyt Dumlupınar ve ekibine kulübümüze verdikleri emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. 

Cüneyt Dumlupınar ise kendi sosyal medya hesabından, "Bizim hayatımız futbol ancak hayat sadece futbol değildir. Ülkemizin içinde bulunduğu durumda en anlamsız şeylerin başında gelen futbol olduğu için fazla yer kaplamadan Bucaspor ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bundan sonraki süreçte Bucaspor'a başarılar dileriz" açıkmasını yaptı.

Sezon başında Bucaspor 1928’in dümenine geçen Dumlupınar, ligde 23 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Buca, son Ankara Demirspor yenilgisiyle grupta lider Kocaelispor’un 6 puan gerisine düşüp 2’nci sıraya geriledi. Sarı-lacivertliler, ligler yeniden başladıktan sonra ilk maçını Kocaelispor ile oynayacak.


Kaynak: DHA
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