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Bucaspor'a bayrak desteği

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde Fatsa Belediyespor'u 4-0 yenerek zirvedeki yerini koruyan lider Bucaspor 1928'e semtin ileri gelenleri, iş insanları, esnafları destek vererek bayrak kampanyası başlattı

Bucaspor'a bayrak desteği
23 Nisan 2021 Cuma 16:05

Bir üst lige çıkmak için gün sayan sarı-lacivertlilerin heyecanına ortak olan Bucalılar, şampiyonluğa sonuna kadar inanıyor. Fırtına için tek yürek tek nefes olduklarını ifade eden Buca sakinleri semtin belli noktalarına dev bayrak astılar. 

Sarı lacivertli taraftarlar da Bucaspor'un bayrağını dalgalandırmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Bucaspor 1928'de Başkan Cihan Aktaş, "Bu renklere gönül veren tüm Bucalıları, kulübümüzü desteklemeye davet ediyorum" dedi. Aktaş, "Buca'nın değerlerine bağlı herkesi tek bir çatı altında tutmak için bayrak kampanyası çok değerli. Bütün sokakların bu bayraklarla donatıldığını görmek istiyoruz. El birliğiyle Bucaspor 1928'i şampiyon yapacağız" diye konuştu.

ÜST KLASMAN HAKEM İSTEĞİ

Kulüp Başkanı Cihan Aktaş, kalan maçlarda hata yapmadan yalnızca galibiyete odak olacaklarını söyleyerek, "Bu sezon inanılmaz zorlu süreçler yaşadık. Sakatlıklar, hakem hataları boy göstermeye başladı. Özellikle Fatsa Belediyespor maçında hakemi de yenmek zorunda kaldık. Son 180 dakikamız kaldı. O yüzden MHK'dan üst klasman hakem atamalarını bekliyoruz. Çıkıp sahada mücadelemizi vermek ve temiz bir futbolla şampiyonluğu göğüslemek en büyük arzumuz. Biz maçların sahada kazanılması taraftarıyız. Umut ediyorum ki son iki maçımızdan da galibiyetler elde ederek şampiyonluk sevincini Buca halkına yaşatacağız" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bucaspor #bayrak
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