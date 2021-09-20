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Bucaspor evinde kayıplarda

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Pendikspor'a 1-0 yenilerek taraftarını üzen Bucaspor 1928, evinde kayıp yaşamaya devam etti

Bucaspor evinde kayıplarda
20 Eylül 2021 Pazartesi 11:35

Sezonun ilk haftasında sahasında Isparta 32 Spor'la 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, Pendikspor'a da boyun eğdi. Evinde 2 maçta 4 puan bırakan Bucaspor 1928, deplasmanda ise Akhisarspor'u 2-0 yendi. Önceki hafta ilk maçında Akhisarspor'a karşı ilk galibiyetini alan teknik direktör Tolga Doğantez mağlubiyetle tanışmış oldu. İzmir ekibi bu hafta Ege derbisinde Uşakspor'a konuk olacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bucaspor #bucaspor maç
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