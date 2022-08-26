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Bucaspor sezonu açıyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk hedefiyle iddialı bir kadro kuran Bucaspor 1928, sezona yarın Teco Karacabey Belediyespor deplasmanında başlayacak

Bucaspor sezonu açıyor
26 Ağustos 2022 Cuma 12:07

Karacabey Fehmi Gerçeker Stadı'nda saat 20.00'de start alacak ilk hafta maçını Raşit Yorgancılar yönetecek. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, ilk hafta zorlu bir deplasmana çıkacaklarını belirtip lige 3 puanla başlamak istediklerini dile getirdi. Karacabey, geçen sezon Play-Off finali oynayıp 1'inci Lig'i ıskalamıştı.

ERHAN ÇELENK BOMBASI

Yaz döneminde yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Bucaspor 1928, kadrosunu 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü'nden 33 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu Erhan Çelenk'le güçlendirdi. Manisa FK'yla bonservisi konusunda anlaşma sağlanan Erhan, Başkan Cihan Aktaş'ın katıldığı törenle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Erhan Çelenk, kariyerinde daha önce Erzurumspor'da 3'üncü Lig, 2'nci Lig ve 1'inci Lig'de şampiyonluk, Gaziantep FK ve Altay'la da 1'inci Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadı. Buca'da kamp sürecinde kadroya dahil edilen Taşkın Çalış ve Mazlum Demir için de imza töreni düzenlendi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bucaspor
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