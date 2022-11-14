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Bucaspor'un liderlik keyfi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda 1461 Trabzon FK'yı 2-0 mağlup ederek üst üste 5'inci galibiyetini alan Bucaspor 1928, liderlik koltuğuna oturmanın sevincini yaşıyor

Bucaspor'un liderlik keyfi
14 Kasım 2022 Pazartesi 12:53

Oynadığı 14 müsabakada 9 galibiyet, 4 bereberlik, 1 mağlubiyetle 31 puan toplayan sarı-lacivertliler Kocelispor'dan averajla zirveyi ele geçirdi. Dış sahada namağlup tek takım olan İzmir temsilcisi, gurbette 4 galibiyet, 3 beraberlik alırken 11 gol atıp, kalesinde sadece 3 gol gördü. Buca ekibinde Erhan Çelenk 9 gole ulaşıp gol krallığı yarışında zirvede yer alırken, Berke gol sayısını 4'e çıkardı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bucaspor #izmir
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