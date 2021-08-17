Bunu da gördük! Maçta kendi arkadaşını dövdü!

Süper Lig'in açılış haftasının son maçında Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'la karşılaştı. Mücadeleye Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan kavga damgasını vurdu. Kerem'e önce kafa sonra yumruk atan Marcao kırmızı kartla oyun alanının dışına alındı

Galatasaray-Giresunspor maçında futbol sahalarında ender görünen bir an yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın futbolcuları Kerem Aktürkoğlu ve Marcao saha içinde birbirine girdi.



FATİH TERİM OYUNDAN ALDI

Galatasaray'da Marcao kendisine sus işareti yaptığı gerekçesiyle Kerem Aktürkoğlu'na saldırdı. Brezilyalı futbolcu, genç yıldıza önce kafa atarken daha sonra yumruk attı. Yaşananların ardından VAR'a giden hakem Erkan Özdamar, Marcao'yu kırmızı kartla oyundan attı. Olayların ardından oldukça duygusal ve sinirli olduğu gözlenen Kerem Aktürkoğlu, Fatih Terim tarafından oyundan alındı.

FATİH TERİM'DEN AÇIKLAMA

Süper Lig’in ilk haftasında Giresunspor, sahasında Galatasaray’a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Fatih Terim açıklama yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Marcao ile Kerem arasında yaşanan tartışmayla ilgili Terim, “İlk maçımızda ben de maçla ilgili konuşmak isterdim. Yaşantımız boyunca her şeyi gördük diyemeyiz. Böyle olaylarla karşılaşabiliriz. Yöneticiler, sporcular ve bizler zaman zaman yükselebiliriz. Zaman zaman tartışmalar olabilir ama bu kısa sürede tatlıya bağlanır. Yorgunluğumuza mı farklı gelip gelip liderliğimize mi yanalım. Asıp kesmek kolay ama bunu yönetebilmek önemli. Bizler, yöneticilerimiz ve başkanımız gereğini yapacaktır. Bazen adrenalin yükselmesiyle bunlar olabiliyor. Neden Marcao bu kadar hiddetlendi anlamadım. Tabi ki bunu öğreneceğiz. Oturup bakacağız. Kimse böyle fevri davranamaz. Kerem’in hakkını koruyarak Marcao’yu da dinleyerek gereken neyse onu yapacağız. Kimse bundan kuşku duymasın. Öncelikle Kerem’in kendisinden ve ailesinden özür dileyerek başlayacağız. Olmasaydı iyiydi ama demek ki bunu da görecekmişiz. Kerem genç diye kimse ona haksızlık yapamaz. Olayın mağduru Kerem’dir. Bizde genç diye kimse ezilemez. Futbolcuların hepsi benim evladım gibidir. Diğer oyuncularımın hakları neyse Kerem de aynı haklara sahiptir. Bu olayın mağduru Kerem’dir. İlk özür Kerem’den dilenecektir” dedi.

"GEREĞİ YAPILACAK"

Marcao ile Kerem tartışmasında gereğinin yapılacağını kaydeden Terim, şöyle konuştu:

“Marcao soyunma odasında yoktu. Şimdi bunların hepsi benim evladım gibidir. Bundan emin olabilirsiniz. Kızarım da severim de ama orada mağdur Kerem. Dolayısıyla bir genç çocuğa, bir genç adama aleni destek vereceğim. Bunun için bir şeyi saklamaya da gerek yok ayrıca. Yani bizde genç diye kimse ezilmez. Böyle bir yaklaşımımız olmadı. O da onlar gibi bir birey. O da onlar gibi hakları olan futbolcu. Marcao böyle bir insan değil esasen. Hiç alakası yok. Hepimize sürpriz. Hepiniz Marcao’yu tanıyorsunuz. Sakin, oyunda belki tatlı sert oynuyor ama huy olarak klasik bir Brezilyalı. Devamlı gülen, espri yapan, neşeli, bağıran, müzik söyleyen bir adam. Bazen insanın olağanüstü halleri var. Onu da öyle düşünerek yaptığı bir şeyi akıl etmiyorum. Kerem’e bakış açımı anlatırken, onu da adaletsiz olarak bir kenara atmayı istemiyorum. İkisi de benim oyuncum. Yani yaşı büyük olması, yaşı küçük olana herhangi bir istenmeyen bir şey yapması manasına gelmediğini ifade etmeye çalışıyorum. Sonuç itibariyle; şu anda verilmemesi gereken karar odur. Gereğini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Hangi karar çıkarsa çıksın gereği odur. Bizim adımıza demek. Burada özür dilenmesi gereken Kerem’dir. O bizim için bir bireydir. Yaşının küçük olması hiçbir şey ifade etmez.”

Atılan her gölün ve alınan her puanın önemini vurgulayan Terim, “Maça dönersek ilk 15 dakika hariç iyi oynayıp iyi bitirdik. Atılan her golün, alınan her puanın geçmişte ne kadar önemli olduğunu gördük. Meslektaşlarımızı aşağılamak değil, yakaladığımız fırsatları gol yapmamız gerektiğini söylüyoruz. Galatasaray’a geldiğimde ilk maçı Giresunspor’a karşı oynadım. Ben de önemli yeri vardır. Giresunspor o zamanda iyiydi, şimdi de iyi, daha iyi olacaklarına inanıyorum. Süper Lig'e hoş geldin Giresunspor diyorum” diye konuştu.

"PROFESYONEL HAYAT NEYİ GEREKTİRİYORSA O OLACAKTIR"

Falcao ve Feghouli’nin takımdan ayrılıp ayrılmayacağı yönündeki soruya Terim, “Gitmelerine oynamaları engel değil hiç kimsenin. Bizim oyuncumuz, yeri geldiğinde kullanacağız ama bu arada teklif gelirse kimse için böyle bir mani yok. İkisinden de memnunum. İkisi de bizim değerli oyuncumuz. Yönetimimiz, başkanımız gerekli açıklamaları yapmıştır. Hep beraber konuşmuşturuz. Herhangi bir sıkıntımız yoktur. Yeri geldiğinde tabi oynayacak ama profesyonel hayat neyi gerektiriyorsa o olacaktır” yanıtını verdi.

"TFF’YE DE BU KONUDA ÇOK FAZLA ÇÖKMEYELİM"

Rakip takımların taraftarlarının statlara alınmamasına yönelik karara ilişkin Terim, “TFF’nin rakip taraftarların alınmaması kararının muhakkak sağlam bir dayanağı vardır. Her halde orada seyahat etmenin sıkıntısı gibi bir takım sıkıntılar ona dayanıyordur. TFF’yi suçlamak ya da yanlış yapıyor demeyi ben doğru bulmuyorum. Çünkü görüyorsunuz, serbest diyorsunuz kimse maske takmıyor. Aşı olan gelsin diyoruz kimse aşı olmuyor. Haklı olarak inanın bana UEFA ve İskoçya seyahatimi bir anlatsam size, TFF’ye yüzde yüz hak verirsiniz. Nitekim yine gittiğimiz zaman yarın test oluyoruz, iner inmez tekrar teste giriyoruz. Onun için TFF’ye de bu konuda çok fazla çökmeyelim” açıklamasında bulundu.

Terim, “Şu andan itibaren bizi 8 Eylül’e kadar bir bekleyin. Dolayısıyla ben burada da önemli işler yapacağımızı düşünüyorum. Herkesin verme durumu olabilir ama transfer yapma durumu olmadığı için tüm Avrupa’nın sanki bazı şeyleri yapacağız gibi ama oraya kadar da kafamızda bazı şeyler var. Tam oynayalım Randers ile oradan sonra daha rahat, gruplarda ne olur, nereye kadar gideriz, tahmin yapabiliriz" diyerek açıklamasını tamamladı.