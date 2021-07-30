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Busenaz yarı finalde!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında kadınlar 69 kiloda mücadele eden Busenaz Sürmeneli, yarı finale yükselerek olimpiyat madalyasını garantiledi

Busenaz yarı finalde!
30 Temmuz 2021 Cuma 10:02

Kadın boksunda ilk defa olimpiyatta yarı finale çıkan Busenaz Sürmeneli, ilk tur maçında Polonyalı Karolina Koszewska'yı 5-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Sürmeneli, çeyrek finalde Ukrayna'dan Anna Lysenko ile karşılaştı. Maçın tamamında üstün olan Sürmeneli, Lysenko'yu 5-0 yenerek yarı finale yükselirken, madalyayı da garantiledi.

Sürmeneli, yarı finalde 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 08.30'da Hindistan'dan Lovlina Borgohain ile karşılaşacak.

YASMANİ COPELLO ESCOBAR YARI FİNALDE

Ülkemizi erkekler 400m engel seçmelerinde temsil eden olimpiyat madalyalı sporcu Yasmani Copello Escobar, bugün piste çıktı. 400m engel seçmelerinde koşan Escobar, 49.00'luk decesiyle serisinde 2. oldu ve yarı finale yükseldi. Milli sporcu, yarı finali 1 Ağustos'ta koşacak.

YASEMİN ECEM ANAGÖZ ELENDİ

Milli okçumuz Yasemin Ecem Anagöz, kadınlar bireysel 3. turunda altın madalyanın favorilerinden dünya ve olimpiyat şampiyonu Güney Koreli Chaeyoung Kang'a 6-2 mağlup olarak Tokyo mücadelesini tamamladı.

KÜREKTE ONAT KAZAKLI OLİMPİYATI TAMAMLADI

Milli kürekçimiz Onat Kazaklı, D finalinde 7:13.65'lik derecesiyle 3. olarak, Olimpiyat Oyunları'nı 21'inci sırada tamamladı.

JUDODA KAYRA SAYİT REPESAJ MÜCADELESİNE ÇIKACAK

Judoda kadınlar 78 kilo çeyrek finalinde Akira Sone'ye çeyrek finalde yenilen Kayra Sayit, bronz madalya mücadelesi için Güney Koreli Mijin Han ile repesaj karşılaşmasına çıkacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tokyo #tokyo olimpiyatları #busenaz sürmeneli #olimpiyat
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