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Buz pistinde İzmir rüzgarı

İzmir'de 3 gün süren Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor, fırtına gibi esti

Buz pistinde İzmir rüzgarı
15 Mart 2021 Pazartesi 10:58

İzmirli sporcular, 5 kategoride Türkiye şampiyonluğuna ulaşıp, 5 altın madalyayı boyunlarına takarken, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Sporları Salonu'nda 12-14 Mart tarihleri arasında yapılan şampiyonada Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Tekirdağ'dan toplam 36 kulüpten 151 sporcu buz pistine çıktı. İzmir BŞB Spor, 18 sporcuyla temsil edildiği şampiyonada 5 altın,4 gümüş ve 3 bronz ile toplam 12 madalya kazandı. D2 kızlarda Günizi Güneş, D1 kızlarda Doğa Güner, C1 kızlarda Ezgi Özer, C2 erkeklerde Atlas Baydurak ve A erkeklerde Batu Tasasız altın madalyaya ulaşan sporcular oldu. Batu Güdül, Duru Çimen, Rüzgar Bostancı gümüş, Ata Erguvan, Kuzey Bostancı ve Nehir Alan ise bronz madalyaların sahibi oldu. Şampiyonada Mustafa Emir Çobanel, İpek Kara, Deniz Tarım, Gökçe Doğa Sezgi dördüncü, Masal Oran beşinciliği elde etti. Elif Uğural altıncı sırada yer almasına rağmen ilk kez milli takım baraj puanını geçtiği için Ay-Yıldızlı ekibimizin aday kadrosuna girmeye hak kazandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir büyükşehir belediyesi #buz pateni
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