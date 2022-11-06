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Çeşme'de Gran Fondo rüzgarı esti

Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde altıncı kez gerçekleştirilen Veloturk Gran Fondo Çeşme by Carraro 2022’de iki parkurun da birincileri belli oldu

Çeşme'de Gran Fondo rüzgarı esti
06 Kasım 2022 Pazar 16:13

Veloturk Gran Fondo Çeşme 2022'nin startı Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Shimano Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Cengiz ve Argeus Travel & Events sahibi Aydın Ayhan Güney tarafından verildi. Çeşme’nin nefes kesen manzarası eşliğinde kıyasıya mücadele içinde geçen yarışın kayıt ücretleri, Veloturk'ün, "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" projesiyle ihtiyaç sahibi çocuklara bisiklet hediye edilmesine olanak sundu.

Doğal güzelliklerle dolu parkurlarıyla amatör bisikletçilerden yoğun ilgi gören Veloturk Gran Fondo Çeşme by Carraro 2022’de 13 ülkeden 1159 bisikletçi parkura çıktı. Bu yıl Gran Fondo World Tour takvimine de alınmasıyla beraber yarışa olan ilgi de büyük oldu. Uluslararası Bisiklet Birliği-UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlenen 110 kilometrelik Carraro Parkuru'nu erkeklerde Gökhan Uzuntaş 3 saat 8 dakika ile birinci tamamlarken, Özge Uzun ise 3 saat 21 dakika ile kadınlar birincisi oldu. 63 kilometrelik Toyota HYBRID Parkuru’nda erkeklerde Ediz Ateş, 1 saat 45 dakika ile ipi göğüsledi. Toplamda 683 metre tırmanışa sahip olan parkurun kadınlar kategorisinde birincisi 1 saat 58 dakika ile Meltem Kılıç oldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çeşme #gran fondo #bisiklet
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