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Cimnastikte yine İzmir damgası

Türkiye'ye son yıllarda cimnastikte uluslararası alanda ilkleri yaşatan İzmir'de yetişen sporcular, Hırvatistan'daki Dünya Challenge Kupası'na damga vurdu

Cimnastikte yine İzmir damgası
13 Haziran 2022 Pazartesi 15:11

Osijek kentinde düzenlenen Dünya Challenge Kupası 2'nci ayağında Ay Yıldızlılar, 7 finalde mücadele edip 6 madalya kazandı. Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemize cimnastikte tarihinin ilk madalyasını getiren çifte Avrupa şampiyonu İzmirli Ferhat Arıcan, organizasyonda paralel barda altın kazanıp madalya serisini sürdürdü. 2019 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'ye ilk gümüş madalyayı kazandıran Ahmet Önder, kulplu beygirde ikinci oldu.

Yine İzmir'de yetişen Mısır asıllı Türk Adem Asil, halkada altın, yer aletinde gümüş ve atlama masasında bronz madalyayı boynuna takıp 3 madalya birden aldı. 2012 Londra Olimpiyatları'na katılıp cimnastikte tarihi bir ilki başaran Göksu Üçtaş Şanlı da yer aletinde bronz madalya kazandı. Türkiye'nin ilk dünya şampiyonu olan İbrahim Çolak da halkada kıl payı dördüncü oldu. İzmirli sporcular, 25 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında Cezayir'de yapılacak Akdeniz Oyunları öncesinde formlarını kanıtladı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #cimnastik
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