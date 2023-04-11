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Cizre Belediyespor, Ziraat Bankkart maçının hazırlıklarını tamamladı

Cizre Belediyespor, Ziraat Bankkart maçının hazırlıklarını tamamladı
11 Nisan 2023 Salı 17:14

ŞIRNAK (AA) - Rams Global Cizre Belediyespor Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 26. haftasında yarın deplasmanda Ziraat Bankkart ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Cizre Belediyespor, müsabaka öncesi son çalışmasını İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirdi.

Nuri Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde normal sezonun son haftasındaki Ziraat Bankkart maçı için son antrenmanı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ligi ilk 8 içinde bitirmeyi garantileyerek geçen yılki başarıyı tekrarladıklarını belirten Şahin, "Çok büyük başarılar elde ettik. Yer aldığımız Efeler Ligi'nde bölgede ilkleri başardık. Geçen yıl 10 galibiyetle play-off'u garantilemiştik. Bu yıl bunu 12 galibiyetle başardık. Yarınki maçı da en iyi şekilde bitirip play off'taki rakibimizi bekliyor olacağız." diye konuştu.

Takım, antrenmanın ardından Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan kalkan uçakla Ankara'ya hareket etti.

Rams Global Cizre Belediyespor ile Ziraat Bankkart, yarın saat 13.00'te TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

Etiketler; #AXA Sigorta Efeler Ligi #Cizre Belediyespor #şırnak #Ziraat Bankkart
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