Denizlispor 9 yıl sonra Süper Lig’de!

Abalı Denizlispor 9 sene sonra adını Süper Lig’e yazdırdı. Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında, çok önceden küme düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor’u konuk eden yeşil-siyahlılar rakibini 6-0 yenerek bitime 1 maç kala mutlu sona ulaştı.

Atatürk Stadı’nda 90 dakika sonunda büyük coşku yaşandı. Teknik direktör Yücel İldiz ve futbolcular Süper Lig sevincini, tribünleri tıklım tıklım dolduran taraftarlarla paylaştı. Son olarak 2009-2010 sezonunda Süper Lig’de boy gösteren Ege ekibinde Başkan Ali Çetin ve yönetim kurulu da statta zafer turu attı. Çetin santra noktasına Denizlispor bayrağı dikti.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Denizlispor golü buldu. Sağ kanattan çizgiye inen Mehmet Akyüz’ün ceza sahasına yaptığı yerden ortada topa son dokunan Kehinde ağları sarstı: 1-0.

12. dakikada Volkan’ın ara pasında Batuhan kaleci Stackhowiak ile karşı karşıya kaldı. Batuhan kaleciyi çalımlamak isterken yere düştü, Karabükspor mutlak golden oldu.

21. dakikada Alperen’in sağdan yaptığı ortaya, ceza sahası içinde Burak Çalık kafayı vurdu. Kaleci Furkan topu son anda çeldi.

34. dakikada Denizlispor golleri ikiledi. Recep Niyaz’ın şutunda savunmadan seken topu önünde bulan Kehinde düzgün bir vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı: 2-0.

40. dakikada Denizlispor farkı 3’e çıkardı. Mehmet Akyüz’ün pasında ceza sahası içinde topu çok iyi kontrol eden Kehinde ayağının dışıyla yaptığı vuruşla kaleci Furkan’ı bir kez daha mağlup etti: 3-0.

44. dakikada gol yağmuru sürdü. Keremcan’ın kullandığı kornerde Karabükspor ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Oğuz yerden bir vuruşla fileleri sarstı: 4-0.

63. dakikada Mehmet Akyüz’ün ortasında Kehinde kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Furkan’ın kucağında kaldı.

73. dakikada Burak Altıpormak’ın ortasında Ziya topa kafayı vurdu. Karabükspor kalecisi son anda meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

74. dakikada Denizlispor 5. golünü attı. Mehmet Akyüz’ün kafayla indirdiği topa Burak Çalık vurdu: 5-0.

90+3. dakikada Denizlispor skoru 6-0’a getirdi. Defanstan atılan uzun topu sağ çaprazda kontrol eden Mehmet Akyüz çok sert vurdu.

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Erkan Özdamar (xxx), Ömer Tevfik Özkoç (xxx), Emir Eray Eyisoy (xxx)

ABALI DENİZLİSPOR: Stackhowiak (xxx), Alperen (xx), Abdülkerim (xx), Oğuz (xxx), Kerem Can (xxx), Deniz (xx), Aissati (xx) (Dk. 71 Burak Altıparmak xx), Burak Çalık (xx), Recep (xxx) (Dk. 65 Mbamba xx), Kehinde (xxxx) (Dk. 67 Ziya xx), Mehmet (xxx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Furkan Kaçar (x), Fatih Tultak (x) (Dk. 58 Can x), Abdullah (xx), Doğukan (xx), Sezer (xx), Toykan (x) (Dk. 79 Berkay x) , Fatih Kızılay (xx), Batuhan (xx), Cihan (xx), Arif (x) (Dk. 58 Oğuz x), Berk (x)

GOLLER: Dk. 3, Dk. 34 ve Dk. 40 Kehinde, Dk. 44 Oğuz, Dk. 74 Burak Çalık, Dk. 90+3 Mehmet (Denizlispor)

SARI KARTLAR: Fatih Tultak (Karabükspor)