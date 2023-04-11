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Denizlispor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı

Denizlispor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı
11 Nisan 2023 Salı 18:39

DENİZLİ (AA) - Altaş Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında 15 Nisan Cumartesi günü sahasında Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yeni teknik direktör Bülent Ertuğrul yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Yaklaşık bir saat süren idman, dar alanda top kapma ve taktik çalışmasıyla sona erdi.

Öte yandan, teknik direktör Ertuğrul'ın ekibinde yardımcı antrenör İbrahim Çelik, antrenörler Kürşat Taş ve Alkan Kandemir, kaleci antrenörü Okan Kayhan, analist Ayhan Öztunç ve atletik performans antrenörü Yasin Karacan'ın yer aldığı açıklandı.

Etiketler; #Altaş Denizlispor #idman #teknik direktör #teknik ekip
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