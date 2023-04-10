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Denizlispor'da Bülent Ertuğrul dönemi

Spor Toto 1. Lig ekibi Altaş Denizlispor, teknik direktör Kemal Kılıç ile yolları ayırarak Bülent Ertuğrul ile anlaşma sağladı.

Denizlispor'da Bülent Ertuğrul dönemi
10 Nisan 2023 Pazartesi 16:41

Spor Toto 1. Lig ekibi Altaş Denizlispor, 2 hafta önce anlaştığı teknik direktör Kemal Kılıç ile yolları ayırarak Bülent Ertuğrul ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Kılıç ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı kaydedildi.

Açıklamada, teknik direktörlük görevi için Bülent Ertuğrul ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Denizlispor, Kemal Kılıç yönetiminde Altınordu, Göztepe ve son olarak ligin 31. haftasında Tuzlaspor'a mağlup olmuştu.

Söz konusu müsabakalarda rakip fileleri sadece 2 kez havalandırabilen Denizlispor, kalesinde 10 gol görmüştü.


Kaynak: AA
Etiketler; #Altaş Denizlispor #Bülent Ertuğrul #teknik direktör
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