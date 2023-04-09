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- Develi Belediyespor: 3 - Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: 0

Develi Belediyespor, konuk ettiği Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-0 yendi.

- Develi Belediyespor: 3 - Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: 0
09 Nisan 2023 Pazar 17:53

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 25. hafta karşılaşmasında Develi Belediyespor, konuk ettiği Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-0 yendi.

Salon: Murat Kocatürk

Hakemler: Yasin Okumuş, Sema Kayıkçı

Develi Belediyespor: Ahmet Samet Baltacı, Abdullah Çam, Furkan Aydın, Stankovic, Synytsia, Yusuf Eken (Alperen Demirciler, Ali İhsan Heper, Berkan Bozan, Apostol, Berkan Eryus, İbrahim Emet, Radzivon, Hamdi Erkan)

Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Mehmet Hacıoğlu, Uğur Kılınç, Muhammet Delibaş, Gabriel, Aleksey, Sercan Abanoz (Gökhan Çatal, Umut Özdemir, Esat Dalgıç, Cansın Hacıbekiroğlu, Metin Durmuş)

Setler: 25-18, 25-15, 25-22

Süre: 71 dakika (24, 22, 25)


Kaynak: AA
Etiketler; #Develi Belediyespor #Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ #kayseri #voleybol
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