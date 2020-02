Down sendromlu tenisçi Berfin'in hedefi büyük

İzmir'de yaşayan 19 yaşındaki down sendromlu Berfin Aşık, 3 yıl önce hobi olarak başladığı teniste milli takıma seçilme başarısını gösterdi.

Aşık'a 2 aylıkken genetik bir farklılık olan down sendromu teşhisi kondu. Teşhisle birlikte ailesi tarafından özel eğitime başlatılan Aşık, kaslarının gevşek olması nedeniyle yüzme ve uzun atlama gibi sporlarla uğraştı. 16 yaşında Ulusal Down Sendromu Derneği programıyla tenise başlayan Aşık, kısa sürede gücü, vuruşları ve dengesiyle hocalarının dikkatini çekti. İzmir'den iki sporcuyla milli takıma seçilmeye hak kazanan Aşık, haftanın 6 günü yaptığı antrenmanlarla 31 Mart'ta Antalya'da yapılacak Down Sendromlular (Trisome) Dünya Spor Oyunları'na hazırlanıyor.

"Antrenmanlarım harika geçiyor"

Berfin Aşık, AA muhabirine yaptığı açıklamada tenisi çok sevdiğini, antrenmanlarının harika geçtiğini ve kendisini çok güçlü hissettiğini söyledi. Tenis oynadıkça çok mutlu olduğunu dile getiren Aşık, şunları kaydetti: "Çok güzel oynuyorum. Öğretmenlerimle çok mutluyum. Antrenmanlarım harika geçiyor. Bu işi yaparsam Murat Boz'la karşılıklı oynamak istiyorum. Çok güçlendim, diyet yapıyorum. Tenis oynayınca çok mutlu oluyorum. Çok güçlü hissediyorum. Yabancı oyuncular da olacak. Ben de olacağım. Yarışmada hayalim birinci olmak, ödül almak." Aşık'ın annesi Serpil Aşık da kızının hobi olarak başladığı teniste dünya çapında bir yarışmaya katılacak olmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. Tenis sayesinde kızının herkesle diyalog kurmaya başladığını, hayatını düzene soktuğunu anlatan Aşık, "Antrenman günü erkenden kalkıyor, çok hevesli geliyor. 'Kazanacağım, başaracağım, ünlü olacağım anne' diyor." dedi.

"Türkiye için elinden geleni yapmak istiyor"

Berfin Aşık'ın tenis antrenörü Ulaş Akyol ise 31 Mart'ta Antalya'da yapılacak organizasyonun Türkiye için bir ilk olduğunu, tenis kategorisinde 4 ülkeden sporcuların yarışacağını söyledi. Organizasyona başvurduklarını ve İzmir'den 3 sporcunun tenis takımına seçildiğini belirten Akyol, şunları aktardı: "Bu organizasyona katılım için Türkiye çapında duyuru yapıldı. Ankara'ya gittik. Ankara'da milli takım hocalarımız Berfin'i değerlendirmeye aldı. Yeterli gördüler ve seçildi. Berfin dengeli bir yapıya sahip. Güçlü, kuvveti yerinde. Vuruşları gayet etkili, vuruşlarını test ettiler. Biz ona Türkiye'yi iyi temsil etmesi gerektiğinin bilincini vermeye çalışıyoruz. O da Türkiye için elinden geleni yapmak istiyor. Madalya getirmek istiyor, ülkesini sevindirmek istiyor bu sporda." Akyol, özel sporcuların sevgi dolu insanlar olduğunu, antrenmanların neşeyle geçtiğini, buna tanık olmanın kendilerini çok mutlu ettiğini de sözlerine ekledi.