Dünya ikincisi olan Ayşe Begüm'e İzmir'de coşkulu karşılama

Türkiye'nin aerobik cimnastikteki gururu Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'ndaki ikinciliğinin ardından yurda döndü

Portekiz'in Guimaraes kentindeki şampiyonada 20.350 puanla gümüş madalya kazanan başarılı sporcuyu İzmir Adnan Menderes Havalimanı çıkışında sevenleri çiçekler ve konfetilerle karşıladı. Geçen yıl Azerbaycan'daki aynı organizasyonda altın madalya alıp, Dünya Şampiyanası'nda üst üste iki madalya kazanan ilk cimnastikçimiz olan Ayşe Begüm, Türkiye’ye bir büyük başarı daha kazandırdığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Bu sefer altın olmadı ama koleksiyona eksik kalan bir gümüş madalya ekledik. Yoğun bir çalışma sürecinin ardından bu başarıyı elde ettik. Çok emek verdik ve çalışmalarımızın karşılığını aldık" dedi.

"VAR GÜCÜMLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

"Emeği geçen herkese, özellikle de beni asla yalnız bırakmayan, her düştüğümde kaldıran antrenörüm Mehmet Ali Ekin'e teşekkür ediyorum" diyen milli cimnastikçi, "Bu süreçte beni destekleyen aileme, arkadaşlarıma, Gençlik Spor Bakanlığı'na, Cimnastik Federasyonumuza, yarış boyunca bizi yalnız bırakamayan Başkanımız Sayın Suat Çelen'e teknik ekibimize, antrenörlerimize, hakemlerimize, Türkiye'den tüm güzel desteklerini gönderen tanıdığım tanımadığım güzel insanlara, kısacası herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Çok şükür bu madalyayı takmak nasip oldu, çok mutluyuz. Türk bayrağını dünyanın her noktasında dalgalandırmak için var gücümle çalışmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.