MUSK'TAN DİKKAT ÇEKEN ANKET!
MUSK'TAN DİKKAT ÇEKEN ANKET!
0
DÜNYA KUPASI ARJANTİN'İN
DÜNYA KUPASI ARJANTİN'İN
0
YILBAŞINDA HANGİ ÜNLÜ NEREDE?
YILBAŞINDA HANGİ ÜNLÜ NEREDE?
0
VE BEBEĞİNİN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI
VE BEBEĞİNİN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI
0

Dünya Kupası'nı Arjantin aldı! İşte diğer ödül alanlar...

FIFA 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa’yı penaltı atışları sonrası mağlup ederek şampiyon oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle şampiyon Arjantin'e kupası takdim edildi

Dünya Kupası'nı Arjantin aldı! İşte diğer ödül alanlar...
19 Aralık 2022 Pazartesi 08:50

Ödül töreni öncesi kupayı 1985-1990 yılları arasında Arjantin forması giymiş ve aynı zamanda 1986 yılındaki Arjantin Dünya Şampiyonluğu kadrosunda yer alan isim Sergio Batista getirdi.

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Chiqui Tapia, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ödül töreninde oyunculara madalyalarını verdi. Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Lionel Messi’ye Katar’ın geleneksel kıyafetini giydirdi.

Öte yandan Arjantin, finalde Fransa'yı yenerek kupayı 3’üncü kez kazandı. Arjantin, daha önce 1978 ve 1986 yıllarında kupayı müzesine götürmüştü.

TURNUVANIN ENLERİ ÖDÜLLERİNİ ALDI

Kupa seremonisi öncesinde 2022 Dünya Kupası’nda en iyi genç oyuncu, altın eldiven, altın ayakkabı ve altın top ödüllerini kazanan isimler şöyle:

Turnuvanın En İyi Genç Oyuncusu: Enzo Fernandez

Altın Eldiven: Emiliano Martinez

Altın Ayakkabı Kylian Mbappe

Altın Top: Lionel Messi


Kaynak: DHA
Etiketler; #dünya kupası #arjantin #messi
Önceki Haber
Yılbaşı öncesi sahte içki uyarısı: Karekodu okutun, zehirlenmeyin!
Sonraki Haber
İmamoğlu görevden alınabilir mi? Bakan Soylu yanıt verdi...
Göztepe'de performansı ile göz doldurdu
Göztepe'de performansı ile göz doldurdu
0
Bucaspor 1928 devreye mutlu girdi
Bucaspor 1928 devreye mutlu girdi
0
Göztepe'de zafer mutluluğu
Göztepe'de zafer mutluluğu
0
Altaylı Efe'ye dev kulüpler talip
Altaylı Efe'ye dev kulüpler talip
0
Altınordu'da karar verildi
Altınordu'da karar verildi
0
Altınordu'da iki isimle yollar ayrıldı
Altınordu'da iki isimle yollar ayrıldı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.