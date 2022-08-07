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Dusan Cantekin artık Pınar Karşıyaka'da

Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon maratonu öncesi kadrosunu tepeden tırnağa değiştiren Pınar Karşıyaka, Gaziantep Basketbol'dan 30 yaşındaki, 2.24 boyundaki Sırp asıllı Türk pivot Dusan Cantekin'le sözleşme imzaladı

Dusan Cantekin artık Pınar Karşıyaka'da
07 Ağustos 2022 Pazar 14:06

Türkiye kariyerine 2009 yılında Anadolu Efes'te başlayan tecrübeli oyuncu, birçok kulüpte görev aldıktan sonra geçen sezon Gaziantep'te 2.1 sayı, 1.5 ribaund ortalamaları yakaladı.

Karşıyaka, kadroda düşünülmeyip Beşiktaş'a transfer olan Burak Can Yıldızlı için de teşekkür mesajı yayınladı. İç transferde yalnız Berkan Durmaz'la sözleşme yenileyen yeşil-kırmızılı ekip transferde daha önce Errick McCollum, Kenan Sipahi, Angel Delgado, Jaylon Brown, Skyler Flatten, Deniz Kılıçlı, Mert Celep ve Thomas Akyazılı'yı almıştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #dusan cantekin #pınar karşıyaka
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