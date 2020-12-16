E-Sporda gururlandıran başarı

Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) Türkiye Kupası’nın NBA2K turnuvasının galiplerinden oluşan Türkiye E-Spor Milli Takımı, FIBA E-Sports Open 2020 II Avrupa Konferansı’nda tüm rakiplerini yenerek namağlup şampiyon oldu. Yaşar Üniversitesi öğrencisi milli takım sporcusu Eren Demirtaş da gösterdiği performansla turnuvanın “En değerli oyuncusu” seçildi.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) geçtiğimiz hafta sonu, NBA2K oyununun Avrupa’da yaygın olarak oynandığı Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya, Ukrayna, Rusya, İsviçre, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Bosna Hersek gibi ülkelerin katılımıyla NBA 2K21 FIBA E-Sports Open 2020 II Avrupa Konferansı Turnuvası düzenledi. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve TESFED işbirliği ile Türkiye, turnuvada milli takım düzeyinde temsil edildi. Milli takımda TESFED Türkiye Kupası şampiyonları 1907 Fenerbahçe E-Spor oyuncuları Eren Demirtaş, Birkan Cengir, Fatih Toprak, Görkem Göksu, Kadir Pektaş, Tansu Aksoy ile Galatasaray E-Spor’dan Mecit Can Boy ülkemizi temsil etti.

Milli Takım namağlup

Grup maçlarında Güney Kıbrıs’ı 97-46, Avusturya’yı 75-41, İrlanda’yı 87-32 yenen Türkiye, çeyrek finalde Letonya’yı 57-41, yarı finalde önceki turnuvanın şampiyonu İtalya’yı 56-55 ile geçti. Finallerde 3 maçlık seride Almanya ile karşı karşıya gelen milli takımımız, ilk maçı, 71-41, ikinci maçı 65-59 kazanarak 2-0 ile şampiyonluğu elde etti. Tüm maçları kazanarak namağlup bir zafer kazanan NBA2K Türkiye E-Spor Milli Takımı, büyük bir başarıya imza attı.

Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi, milli sporcu Eren Demirtaş, gösterdiği performansla turnuvanın “En değerli oyuncusu” ödülünü kazandı. Milli takımda yer almanın ve ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadığını belirten Eren Demirtaş (18), “Milli takımda olmak ve ülkemiz adına mücadele etmek zaten en büyük mutluluğumuzdu. Turnuvada ‘En iyi oyuncu’ ödülünü almak, mutluluğumu taçlandırdı” dedi.

