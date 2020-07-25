Ege ekipleri TFF 2. Lig için sahaya çıkacak

TFF 3. Lig 2. Grup temsilcileri Karşıyaka ile Turgutluspor, play-off final maçında yarın Antalya'da karşılaşacak.

Ege ekipleri TFF 2. Lig için sahaya çıkacak
25 Temmuz 2020 Cumartesi 10:24

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aradan önce TFF 3. Lig 2. Grup'ta 49 puanla 3. sırada yer alan Manisa temsilcisi Turgutluspor, play-off yarı final maçında Esenler Erokspor'u 2-1 yenerek finale yükseldi. Ligde 5. durumda yer alan İzmir ekibi Karşıyaka ise yarı finalde Belediye Derincespor'u 1-0'lık skorla saf dışı bıraktı.

İki takım yarın saat 20.00'de Titanic Mardan Stadı'nda hakem Kadir Sağlam'ın yöneteceği müsabakada TFF 2. Lig'e yükselmek için kozlarını paylaşacak. Bu sezon rakibine 2-1 mağlup olan Karşıyaka, Turgutluspor'la oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Toplamda 16 kez Süper Lig'de mücadele eden Karşıyaka, 2017-2018 sezonunda TFF 2. Lig'den düştü. 2014-2015'de TFF 2. Lig'e veda ettikten sonra Bölgesel Amatör Lig'e düşen Turgutluspor ise 2017-2018'den bu yana TFF 3. Lig'de yer alıyor.

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