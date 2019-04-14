Ege Rallisi sona erdi

Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilen, Obel Cıvata Ana Sponsorluğunda düzenlenen 29. EGE RALLİSİ, Castrol Ford Team Türkiye ekibinden Murat Bostancı-Onur Vatansever ikilisinin zaferiyle sona erdi. BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova-Vedat Bostancı ikinciliği, aynı takımdan Deniz Fahri-Bahadır Gücenmez üçüncülüğü elde etti.

Erkan Kart - Bu sene 13-14 Nisan tarihlerinde Seferihisar'da düzenlenen, 6 ayrı takım ve 62 ekibin mücadele ettiği ve 42 aracın finish gördüğü iki günlük organizasyon ile otomobil tutkunları seyir zevki yüksek bir ralliyi geride bıraktı.

Türkiye Ralli Şampiyonası 2019 sezonunun ilk yarışı olan Ege Ralllisi'ni; Castrol Ford Team Türkiye adına mücadele eden Murat Bostancı-Onur Vatansever ekibi 01:11:10.2 toplam zamanı ile ilk sırada tamamladı. Yarışın son özel etabına kadar liderlik için büyük bir mücadele sergileyen BC Vision Motorsport ekibi Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibi 12,5 saniye farkla podyumun ikinci basamağında yer aldı. Yine BC Vision Motorsport adına Deniz Fahri-Bahadır Gücenmez ikilisi de liderin 01:37.9 saniye gerisinde genel klasman üçüncülüğünün sahibi oldu.

Gec¸tigˆimiz kasım ayında kaybettigˆimiz ve sporumuza büyük hizmetleri bulunan duayenlerden Zafer Vatansever anısına du"zenlenen Zafer Vatansever Ralli Kupası birinciliğini İlhan Mutluay-Cumhur Önder ikilisi kazanırken, ikinciliği Murat Güray-Bora Yakın, üçüncülüğü ise Özcan Söke-Barkın Şahin ikilisi elde etti.

30 yaş üzeri ralli otomobillerin mücadele ettiği Historic Ralli Şampiyonasında Ford Escort MK II ile Engin Kap- Özden Yılmaz birinci olurken, Ford Escort MK II ile Kemal Gamgam-Orkun Demir ikinci ve BMW 316 ile Uygar Birgili-Afiş Baydar üçüncü oldular.