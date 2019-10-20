Ekol Göz Menemenspor: 0 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Ekol Göz Menemenspor, evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı. Ekol Göz Menemensporlu futbolcular maç öncesi üzerinde Türk bayrağı bulunan tişörtlerle asker selamı verdi. 

Ekol Göz Menemenspor: 0 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0
20 Ekim 2019 Pazar 14:30

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Ekol Göz Menemenspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor takımları İzmir Menemen İlçe Stadı’nda karşılaştı. Karşılaşma öncesi sahaya Türk Bayraklı tişörtle çıkan Ekol Göz Menemensporlu futbolcular asker selamı verdi.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Murat Erdoğan, Seyfettin Ünal, Ali Can Alp 

Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu, Ali Özgün, Alberk Koç, Canberk Aydın (Dk. 19 Trtovac), Mehmet Boztepe (Dk. 84 Hüseyin Çolak), Ali Keten, Tayfun Aydoğan, Ercan Coşkun, Murat Erdemir (Dk. 74 Muhammed Ali Doğan)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Aykut Demir, Hasan Hatipoğlu, Hasan Batuhan Artarslan, Emrah Başsan (Dk. 85 Sunu), Hamroun (Dk. 63 Hasan Ayaroğlu), İbrahim Akdağ, Mücahit Albayrak, Scuk, Osman Çelik (Dk. 72 Oltan Karakullukçu), Pote

Sarı kartlar: Dk. 53 Aykut Demir, Dk. 65 Osman Çelik, Dk. 76 Scuk, Dk. 79 Hasan Hatipoğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 65 Mehmet Boztepe (Ekol Göz Menemenspor)


Kaynak: AA
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