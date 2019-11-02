Ekol Göz Menemenspor: 1 - Cesar Grup Ümraniyespor: 0

TFF 1. Lig 10. hafta karşılaşmasında Ekol Göz Menemenspor, sahasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 1-0 yendi.

Ekol Göz Menemenspor: 1 - Cesar Grup Ümraniyespor: 0
02 Kasım 2019 Cumartesi 19:21

Dün annesini kaybeden Ekol Göz Menemensporlu Mustafa Çeçenoğlu, maçın ardından gözyaşlarına hakim olamazken, taraftarlar kendisine sevgi gösterisinde bulundu.

Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Kadir Sağlam, Utku Tunavelioğlu, Mehmet Ali Akkor

Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Ali Keten, Trtovac, Ercan Coşkun, Alberk Koç, Murat Erdemir, Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu, Mehmet Boztepe (Dk. 90 Murat Elkatmış), Tayfun Aydoğan (Dk. 81 Galip Güzel), Ali Özgün (Dk. 62 Hüseyin Çolak) 

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Emre Kurt, Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Bahadır Taşdelen (Dk. 63 Akabueze), Gomis, Gimbert, Muhammed Gönülaçar (Dk. 82 Lazar), Nouri 

Gol: Dk. 73 Mehmet Boztepe (Ekol Göz Menemenspor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Gomis, Dk. 54 Alaaddin Okumuş, Dk. 77 Nouri (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 50 Ali Özgün, Dk. 51 Mustafa Çeçenoğlu, Dk. 70 Ercan Coşkun, Dk. 88 Hüseyin Çolak (Ekol Göz Menemenspor)


Kaynak: AA
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