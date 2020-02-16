Ekol Göz Menemenspor: 3 - Eskişehirspor: 1

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Ekol Göz Menemenspor, Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti. 

Ekol Göz Menemenspor: 3 - Eskişehirspor: 1
16 Şubat 2020 Pazar 11:23

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Burak Şeker, Furkan Ürün, Ali Can Alp

Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak, Trtovac, Domgjonas, Ercan Coşkun, Tayfun Aydoğan (Dk. 90+1 Ali Keten), Taşkın Çalış, Murat Erdemir, Mustafa Çeçenoğlu, Samed Ali Kaya (Dk. 71 Olatunbosun), Ali Özgün (Dk. 82 Hüseyin Çolak)

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş, Furkan Balaban (Dk. 71 Erdal Akdarı), Mevlüt Çelik, Cemali Sertel, Tolga Yakut (Dk. 55 Onur Bayramoğlu), Furgan Polat, Alperen Kocabaş, Mete Kaan Demir, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner (Dk. 59 Metehan Altunbaş)

Goller: Dk. 7 Samed Ali Kaya, Dk. 65 Taşkın Çalış (Penaltıdan), Dk. 90+2 Olatunbosun (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 84 Cemali Sertel (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Alperen Kocabaş (Eskişehirspor), Dk. 61 Mustafa Çeçenoğlu (Ekol Göz Menemenspor)


Kaynak: AA
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