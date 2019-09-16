Elektronik sporun finali yapıldı

Bilgisayar çağıyla yükselen elektronik sporun Türkiye Şampiyonası Kültürpark 4 No'lu Hol'de gerçekleşti. Türkiye'nin en başarılı elektronik sporcuları kıyasıya yarıştı. Ziyaretçiler son teknolojiyle kurulan stantların tadını çıkardı. Final müsabakalarını takip eden Başkan Soyer, sanal gerçeklik gözlükleriyle oyun oynadı. Kırmızı ve mavi ışın kılıcıyla müzikal ritimler ortaya çıkardı.

Şampiyonluk kupasıyla sahneye çıkan Başkan Soyer, "Yaklaşık bir asır önce İzmir'in efsane belediye başkanı Behçet Uz, Kültürpark'ın temellerini atarken burayı bir halk okulu, halk üniversitesi yapma düşüncesi varmış. Burada siz bunu gerçekleştiriyorsunuz. İnsanlığın geleceği ile ilgili büyük bir adım atıyorsunuz. Bu bir oyun değil, bu bir elektronik spor. İnsanlık bu hikayeyi yeniden keşfedecek. Bu nedenle siz aslında g eleceksiniz ve insanlığın geleceği sizsiniz. Elektronik spor, aynı zamanda teknolojiyi üretmek demek, ekip ruhu demek, takım olmak, birlikte başarmak demek. Bu konuda İzmirli gençlerin Türkiyeli gençlerin dünyaya taş çıkaracağını biliyorum" dedi.

Elektronik spora yoğun ilgi

Elektronik spor dünyada olduğu gibi Türkiye'de de oldukça ilgi çeken bir alan olarak göze çarpıyor. İzmir'de düzenlenen İntel ESL Türkiye Şampiyonası da aynı ilginin izlerini taşıdı. Özellikle gençler arasında oldukça yaygın olan e-spor (elektronik spor) gittikçe daha fazla insana hitap etmeye başlıyor. Şampiyonayı izlemeye gelen Kutay Çetinyurt, oyuna olan ilgisinin lise yıllarından başladığını söyleyerek, "Bu sporun en büyük faydası, çok fazla insanla tanışmanı sağlaması. Bu spor sayesinde iş imkanları da buldum. E-sporla ilgilenmeye başladığımda, oradaki r ekabetçi ortamda çok daha eğleneceğimin farkına vardım. E-spor fanatiklik yapmadan, centilmence takım tutarak izlemektir" dedi.

İzmir öncü olabilir

Güney Kore'de resmi spor haline gelen e-spor, dünyada en hızlı büyüyen sektörlerden biri. Milyon dolarlık yatırımların yapıldığı, oyuncularına yüksek miktarda sözleşmeler teklif edilen bir sektör haline gelen e-spor, Türkiye'de de oyuncu kazanmaya başlıyor. Şampiyonanın izleyicilerinden olan Yiğithan Aydın, bu durumu amatör olarak futbol oynayan birinin çok çalışarak profesyonel futbolcu olmasına benzetiyor. Bir başka şampiyona izleyicisi Yaren Baş ise profesyonel e-sporcu olmanın zorluğuna değinerek, "El becerisi ve kontak çok önemli olduğu için insanlar çok çal ışmak zorunda kalıyor. Yiğithan'ın verdiği örnekte olduğu gibi bir futbolcu edasıyla düzenli antrenman yapmalısınız" diyor.

Geleceği açık sektör

E-spora olan ilginin giderek arttığını, ancak yapılan yatırım ve desteğin hala yetersiz düzeyde kaldığını belirten e-spor oyuncusu ve yayıncı Pelin Baynazoğlu, "Bilgisayar oyun sektörü günden güne büyüyen bir sektör. Geleceği çok açık. E-spor sektörünün beklentisi, daha fazla destek görmek. Türkiye'de destek bulmak biraz zor. Ekonomik koşullardan dolayı herkes bilgisayarlara erişemiyor" dedi. Yapılacak desteğin birçok alanda kazanç sağlayacağını belirten Pelin Baynazoğlu "En çok kazandıran sektörlerden biri de bilgisayar oyun sektörü. Eğer pazar içerisinde gelecek vaat eden bu konuda gelişmek isteyen insanlara gerekli destekler sağlanırsa çok daha büyüyecek. E-sporun dünya çapında turnuvaları var. Bu organizasyonlar neden İzmir'de düzenlenmesin? Türkiye'de aslında oyun tasarlayan, oyun yaratmak isteyen pek çok insan var ama gerekli desteği ve alanı bulamıyorlar. Eğer ki böyle bir alan İzmir'de sağlanırsa, yurt dışından pek çok insan oyunları, oyuncuları görmeye İzmir'e gelebilir" diye konuştu. n Müge Yunt

En demokratik eğlence ortamı

İntel ESL Türkiye Şampiyonası'nın İzmir'de düzenlenmesinin, e-spor sektörü özelinde İzmir için çok önem taşıdığını belirten ESL Türkiye Ülke Müdürü Doruk Demirsar, "Oyun zaten halihazırda milyonlarca insanın oynadığı bir eğlence aracı, spor gibi. Biz lisede futbol oynuyorduk ancak profesyonelleşemiyorduk. Bu insanlar profesyonelleşmiş insanlar. Neden oyun oynuyorlar? Oyun en kolay ulaşılabilir, en özgür olduğunuz, en demokratik eğlence ortamı. Burada siz etkinsiniz. Arkadaşlarınızla beraber 7/24 sınır tanımaksızın, dünyanın öbür ucundan insanlarla oyun oynayabilirsi niz" dedi. Demirsar, dünyada e-spora gün geçtikçe ilginin arttığını, İzmir'in de düzgün bir projelendirme yapılırsa ulusal ve uluslararası ölçeklerde iyi işler çıkarabileceğini söyledi. Demirsar, "Türkiye'de e-sporları izleyen her yaş grubundan 4 buçuk milyon insan var. 6 buçuk milyon insan bilgisayar oyunu oynuyor" diye konuştu.