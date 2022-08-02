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Emre Çolak resmen Göztepe'de

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe, sezonun başlamasına 10 gün kala transferde bombaları patlatmaya başladı. Takıma tecrübeli isim olarak Samsunspor'dan eski yıldızı Yasin Öztekin'i dahil eden sarı-kırmızılılar, eski Galatasaraylı milli oyuncu Emre Çolak'ı da resmen renklerine bağladı

Emre Çolak resmen Göztepe'de
02 Ağustos 2022 Salı 12:04

Son olarak Süper Lig'de Medipol Başakşehir'de görev yapan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzalandı. Göztepe, Emre Çolak'ın transferini video kliple de taraftarına ve kamuoyuna duyurdu. Galatasaray altyapısından yetişen Emre, sarı-kırmızılılarda 3 şampiyonluk kupası kaldırdı.

Emre, Galatasaray formasıyla ayrıca 3 Ziraat Türkiye Kupası, 3 de Süper Kupa zaferi yaşadı. Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa kapılarını açan Emre, İspanya'da Deportivo La Coruna formasını giydi. Suudi Arabistan'da Al Wahda takımında da görev alan deneyimli futbolcu, Türkiye'de ise Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Başakşehir'de oynadı. Emre geçen sezonun ikinci yarısında Başakşehir'de 7 karşılaşmaya çıktı. Emre Çolak kariyerinde 4 kez de A Milli Takım'da top koşturdu. Göztepe, yaz döneminde Yasin ve Emre'nin yanı sıra Palmer, Mammah, Yunus Emre, Uğur Kaan, Berkay, Hüsamettin, Berkin ve Ekrem'i de transfer etti.

Etiketler; #göztepe #transfer #emre çolak
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