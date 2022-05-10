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En Güncel İddaa Programı Bilgileri

Özellikle son zamanlarda iddaa farklı maçlarla ve farklı oyunlarla karşımıza çıkıyor. Bu durum söz konusu platformun sıklıkla tercih edilmesini de mümkün kılıyor

En Güncel İddaa Programı Bilgileri
10 Mayıs 2022 Salı 12:01

Burada platform tercihine dikkat ediyor olmak, güvenli ve hızlı bir şekilde işlem yapmanızı da mümkün kılacaktır. Spor Toto Teşkilatı'nın resmi oyunları arasında bulunan İddaa yabancı ve yerli liglerdeki futbol müsabakalarının;

Kesin maç sonucu
İlk yarı ve birlikte maçın kesin sonucu
Maçın skoru
Toplam gol sayısı
Gol sayısının 2 ve 2 altında mı yoksa 3 ve üzerinde mi?

Olduğunu tahmin etmek yöntemine dayalı oynanan bir oyundur. Başta basketbol ve futbol olmak üzere;

Voleybol
Hentbol
Tenis
Motor sporları
Bilardo
Atletizm
Masa tenisi
Boks

Gibi pek çok spor dalına dair oynanan turnuvalar ve liglerde yer alan karşılaşmaların sonuçlarını doğru tahmin etmek ile oluşturulan oyun. En çok futbol üzerine oynanması ile ün kazanmış ve tahminci sayısını artırmıştır.

İddaa Nasıl Oynanır?

İddaa kuponu içerisinde sıfırdan başlayıp dokuza kadar olan soldan sağa kutucuklar bulunuyor. Bu olanların içine 5 haneli olan maç kodları işaretleniyor. Bu aşamaya yeteri kadar dikkat edilmediğinde yanlış maçları oynamış olursunuz. Özellikle dikkat etmek gerekir çünkü 2021 yılı itibari ile yasa düzenlemesi yapılmış ve iddaa kuponlarının iptal edilmesi yapılmamaktadır.

Spor bilgisini maddi kazanca dönüştürmek isteyenler için tahmin oyunu olan iddia eğlenceli oyundur. Bir kupon içerisinde en fazla 20 maç için tahmin yapılır. Kolon fiyatı 1 TL. En az 3 TL'lik oyun oynanabilir. 18 yaşını doldurmuş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kişiler ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından yabancı kimlik numarası vermiş kişiler bu oyunu oynayabilir.

Türkiye'nin 81 ilinde yaklaşık olarak 6.000 adet sabit İddaa bayisi bulunuyor. Bu sabit bayilerden kupon temin edebilir ve kuponlarınızı işletebilirsiniz. Ayrıca elektronik bayi vasıtası ile internet üzerinden kuponları yapabilmeniz mümkün. Karşılaşmalar hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için canlı skor istatistiklerini de inceleyebilirsiniz. Hangi günde hangi takımların karşılaşabileceği ve hangi saatte maçların yapılacağı detayına yine internet üzerinden elektronik bayilere erişerek görebilirsiniz. Tüm iddaa sonuçlarını anlık takip etmek için https://www.macskorlari.net/

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