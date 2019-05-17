En güzel teselli

Galatasaraylı Berat'ın U14 Türkiye Şampiyonası finalinden hemen sonra, iki topu direkten dönen Altınordu oyuncusu Furkan Yöntem’e sarılarak teselli etmesiyle ilgili video Türkiye’nin gündemine oturdu.

Altınordu ile Galatasaray arasında Antalya’da oynanan U14 Türkiye Şampiyonası bitiminde yaşanan bir görüntü, Türkiye’nin gündemine oturdu. Maçı 2-0 kazanan Galatasaray’da forma giyen Berat Efe Pehlivan’ın, iki topu direkten dönen oyuncu Furkan Yöntem’e sarılarak teselli etmesi ve iki oyuncunun sahayı birlikte terk etmelerini gösteren video, Altınordu kulübünün sosyal medya hesaplarından yayınlandığı anda herkesin dikkatini çekti. Video, “Bir Türkiye Şampiyonası finalinden hemen sonra, kaybeden Altınordulu kardeşini teselli eden Galatasaraylı bu genç adama iyi bakın lütfen. O ve onun gibiler, çok değil 3-5 sonra bu toprakların geleceği olacak. Ne kadar gurur duysak az” şeklindeki yazıyla yayınladı. Twitter’daki video, kısa sürede 200 binin üzerinde görüntülenmeye ulaşırken Instagram gündemine de oturdu.

Galatasaray kazanmıştı

Altınordu ile Galatasaray arasındaki U14 Türkiye Şampiyonası finali, Çarşamba günü Antalya’daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde oynandı. Altınordu’da Furkan Yöntem’in 42 ve 51. dakikalardaki şutlarında direkler gole izin vermedi. Galatasaray ise 65 ve 70. dakikalarda attığı gollerle maçtan 2-0 galip ayrılarak kupayı kazandı.