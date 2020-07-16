Erkek Basketbol Ayakkabısı Alırken Dikkat Edilecekler Nelerdir?

Basketbol ayakkabısı denilince bu spora gönül vermiş sporculara, basketbol takımlarına sponsor olan markaların akıllarda yer edinmiş modelleri gelse de aslında bu başlık altında incelenecek onlara çeşit ayakkabı bulunmaktadır.

Basketbol sporu ile ilgilenen erkeklere özel olarak üretilen erkek basketbol ayakkabısı, gelişen ve çeşitlenen ayakkabı markaları sayesinde sektörde hem konfor, hem şıklık hem de tarz yarışının oluşmasına neden olmuş bir üründür. Bugüne kadar pek çok markanın bu spor için üretmiş olduğu ayakkabı modelleri ses getiren ürünler olmuş, dünya çapında yüz binlerce sporcu erkeğin basketbol maçlarında ayakkabısı ile kendini hem tarz hem de rahat hissetmesi sağlanmıştır.

Basketbol ayakkabısı denilince bu spora gönül vermiş sporculara, basketbol takımlarına sponsor olan markaların akıllarda yer edinmiş modelleri gelse de aslında bu başlık altında incelenecek onlara çeşit ayakkabı bulunmaktadır. Erkeklere özel üretilmiş basketbol ayakkabıları için Dalkılıç Spor online alışveriş sitesinde Nike, Adidas, Puma gibi markaların oldukça beğenilmiş basket ayakkabılarını kullanıcıların beğenisine sunmuştur. Erkek kullanıcılar kendileri için, kadın kullanıcılar sevdikleri için satın alabilecekleri bu ayakkabıları diledikleri zaman sitemizi ziyaret ederek inceleyebilirler.

Bir Erkek Basketbol Ayakkabısının Olmazsa Olmazları

Günlük ayakkabı satın alma süreçlerimizde nasıl ki ayağımızla ilgili belirli başlı kriterlerin ayakkabı tarafından karşılanması gerekliliğine dikkat ediyorsak, aynı şekilde basketbol ayakkabısı tercihlerinde de aynı önceliklere dikkat etmeliyiz. Üstelik basketbol, ister kapalı sahada ister açık havadaki sahada oynansın her şekilde efor ve ayak/bilek performansı gerektiren bir spor olduğundan kullanılan özel ayakkabıların da bu spora uygun yeterlilikte olması başarılı bir basketbolcu olunması yolunda oldukça etkilidir.

Konuyla alakalı ilk olarak, basketbol karşılaşmalarında hangi mevkide oynadığınızla alakalı bir tercih yapabilmenizin öneminden bahsedilebilir. Pota altı hareketlerinde aktif olan oyuncuların (pivotlar) bilindiği üzere oldukça hızlı hareket edebilmeleri, ani dönüşler yapabilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle bu hızı ve aktifliği daha sağlam yaşayabilmeleri için zemini iyi kavrayan, ani hareketlerde bileklerdeki sakatlanmaların önüne geçebilecek yüksek bilek koruyucuları olan modellerden tercih etmeleri önerilir.

Bunun dışında orta kesim bilek modeline sahip olan basketbol ayakkabıları da genelde yükseğe sıçrayan, sıçradıktan sonraki bilek baskısı olan ve sürekli şut atan oyuncular için ayağın yerle olan basıncını azaltmak ve sakatlıkların önüne geçmek için kullanılmalıdır.

Erkek basketbol ayakkabı modelleri seçiminde dikkat edilecek bir başka husus, ayakkabının ayağı tam olarak kavrayıp kavramadığı durumudur. Yani ayakkabı ayağınızı ne çok sıkmalı ne de ayağınız hareket esnasında ayakkabının içinde bir ileri bir geri gidip gelmelidir. Ufak esneklikler haricinde ayağınızda anormal duran bir spor ayakkabısını kesinlikle almamalısınız.

Basketbol sporunda zemin tutuşu çok önemli bir faktör olduğundan zemin tutuşu için dış taban, ayağın rahat hareket edip saha içinde aktif olunabilmesine yardımcı olan ayak tabanı rahatlığı için de iç taban unsurlarına da çok dikkat edilmelidir. Kapalı basket sahalarında taban kaygan olduğu için zemin tutuşu kuvvetli tırtıklı basket ayakkabısı çeşitleri arasından seçim yapılması gerekirken, açık basket sahalarında zemin genelde zemin kaplaması ya da beton olduğundan aynı şekilde kaydırmaz dış tabanlı ayakkabılar ilk tercihte olmalıdır. Ayak rahatlığı ve hareket kabiliyeti için de esnek tabanlı, aynı zamanda ayağın tabanına her harekette ve zıplayışta destek sağlayan modeller tercih edilmelidir.

Son olarak ayakkabının üretim malzemesine de dikkat edilmesi gerekliliğinden bahsetmemiz mümkündür. Basket ayakkabının üretildiği malzemenin hareketi kısıtlayıcı, ayağı sıkan türlerden olan değil aksine ayağa tam otururken aynı zamanda rahat ettirecek ve her türlü harekete imkan sağlayacak malzemeden olması sporcular için en keyifli şekilde bu sporu oynamalarına imkan sunmaktadır. Dalkılıç Spor da bu önceliklerin ışığında ister profesyonel, ister amatör olarak oynayacağınız basketbol sporu için pek çok çeşit ürünü online mağazasında sizlerin ihtiyacınıza göre satışa sunar.

Daha fazla bilgi için: https://www.dalkilicspor.com/