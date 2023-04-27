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Ersan Martin'e eski takım arkadaşı Kartop'tan vefa

Geçirdiği kalp krizi sonrası aort damarı yırtılan eski futbolcu Ersan Martin'i takım arkadaşı Levent Kartop unutmadı

Ersan Martin'e eski takım arkadaşı Kartop'tan vefa
27 Nisan 2023 Perşembe 10:52

Kariyerinde Beşiktaş, Trabzonspor ve A Milli Takım'ın yanı sıra Ege'de Göztepe, Denizlispor ve Manisaspor'da uzun yıllar görev yapıp Mayıs 2022'de geçirdiği kalp krizi sonrası aort damarı yırtılan eski futbolcu Ersan Martin'i takım arkadaşı Levent Kartop unutmadı. Denizlispor'da gurbetçi golcü Ersan Martin'le birlikte uzun süre forma giyen Kuşadasıspor Teknik Direktör Levent Kartop, geçirdiği rahatsızlık sonrasında halen tekerlekli sandalyele bağlı olan eski takım arkadaşını takımının maçına davet etti. 43 yaşındaki Ersan Martin, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Kuşadası Özer Türk Stadı'nda geçen hafta oynanan Kuşadasıspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçını saha kenarından izledi.


Kaynak: DHA
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