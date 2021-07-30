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Esra Yıldız çeyrek finalde

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde boksta kadınlar 60 kiloda Esra Yıldız, çeyrek finale yükseldi

Esra Yıldız çeyrek finalde
30 Temmuz 2021 Cuma 12:17

Kokugikan Arena'da Esra Yıldız, Arjantinli rakibi Dayana Erika Sanchez'le son 16 turunda karşılaştı. Esra ilk raunttu, 5 hakemin 3'ünde fazla puan alarak önde tamamladı. İkinci rauntta atak oynayan 24 yaşındaki milli boksör, bütün hakemlerden tam puan aldı. Son rauntta da üstünlüğünü koruyan Esra Yıldız, adını çeyrek finale yazdırdı.

Esra, Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli'den sonra çeyrek finali gören üçüncü kadın milli boksör oldu.

Milli boksör, çeyrek final maçını 3 Ağustos Salı günü oynayacak. Milli boksör bu karşılaşmayı da kazanırsa olimpiyat madalyasını garantileyecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #tokyo olimpiyatları #esra yıldız #boksör
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