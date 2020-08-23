Fair Play gururu

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu’nun Fair Play olgusunu yaygınlaştırmak ve toplumda bir yaşam tarzı olarak benimsetmek amacıyla Bornova Belediyesi iş birliği ile düzenlediği “1. Dünya Fair Play Fotoğraf Yarışması” Dünya Fair Play Ödülü aldı.

Fair Play gururu
23 Ağustos 2020 Pazar 13:28

Dünya Fair Play Konseyi CIFP, Tanıtım dalında büyük ödülü (Trophy)  Bornova Belediyesi’nin desteklediği TMOK 1. Dünya Fair Play Fotoğraf Yarışması nedeniyle TMOK Fair Play Komisyonu’na verdi. Komisyon, Fair Play’in 4 başkanından ikincisi olan (1988-1996) Alman Willi Doume adına konulan bu ödülü oy birliği ile almaya hak kazandı.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, alınan ödülün fair play dalında olmasının çok anlamlı olduğunu ifade etti. Bornova’nın bir spor kenti kimliğine dikkat çeken İduğ, “Sporda ilklerin kenti olarak destek verdiğimiz bir yarışmanın böylesi önemli bir ödüle layık görülmesi hepimizi çok mutlu etti. Sporda başarıdan da önemli olan centilmenliktir. Bu anlayışla böylesi organizasyonlara ve spora verdiğimiz destek devam edecek” dedi.
9 Eylül Gazetesi’nden Mutlu Yılmaz, U12 İzmir Cup Turnuvası sırasında çektiği fotoğrafla yarışmanın birincilik ödülünü kazanmıştı. Fotoğrafta, penaltı atışları sonucunda Altınordu FK’nın Cardiff City’i yenmesi sonrasında İngiliz kalecinin gözyaşlarına hakim olamadığı ve onu ilk teselli eden kişinin ise rakip Altınordu’nun sporcusunun olduğu görülüyor.

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