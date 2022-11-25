Fatih Terim'i yıkan haber! Duyar duymaz yola çıktı!

Teknik direktör Fatih Terim'in acı günü. Terim, bir süredir tedavi gören annesini kaybetti. Terim'in cenaze için Adana'ya gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi

Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, rahatsızlıkları nedeniyle 12 Ekim'de özel hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi devam eden Nuriye Terim, bugün yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Fatih Terim ise Adana gitmek üzere yola çıktı. Terim, 2019 yılında da babası Talat Terim'i kaybetmişti. Nuriye Terim'in cenazesi, yarın düzenlenecek törenin ardından asri mezarlıkta toprağa verilecek.

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