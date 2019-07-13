Felç geçirdi, hayata okçuluk ile döndü

Derinliğini bilmediği suya atlayınca boynu kırılıp felç geçiren Bahattin Hekimoğlu kötü günleri eline aldığı ok ve yay ile geride bıraktı. Milli Takım'a seçilen Hekimoğlu, "Gittiğim ilk turnuvada Avrupa Şampiyonu oldum. Eski günler geride kaldı" dedi.

DOĞANCAN BİNGÖL - Üniversiteyi kazanmasının ardından Heybeliada'ya kutlama yapmak için arkadaşlarıyla tatile giden ve burada derinliğini bilmediği suya balıklama atlaması nedeniyle boynu kırılan Bahattin Hekimoğlu, kazayı yaşadığı esnada çevrede doktor bulunması sayesinde hayata tutundu ancak felç olmanın önüne geçemedi. Babasının "Seni dışarıya çıkarayım" yalvarışına rağmen yaklaşık 2 yıl hayata küsen Hekimoğlu evden dışarıya adımını atmadı. Asansörsüz bir apartman dairesinin 5. katında yaşayan ve babasının "Seni sırtımda indirir, gezdirir, sosyalleştiririm" demesine rağmen "İnsanlar ne der?" düşüncesiyle evden çıkmayı reddeden Bahattinoğlu, daha sonra 2008 yılında tanıştığı Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'yle (TOFD) hayatı bambaşka bir hal aldı. Evde yaşadığı hapis hayatını terk eden Hekimoğlu, dernekten talep ettiği akülü tekerlekli sandalye ile sosyalleşmenin ilk adımlarını atmaya başladı.

Özgüven mücadelesi

Derneğin imkanlarından faydalanan Hekimoğlu, yine dernekte verilen Grafik Tasarım ve Kişisel Gelişim kursuyla evden çıkarak özgüven mücadelesine başladı. Yaşadığı tramvayı yavaş yavaş atladan Hekimoğlu, daha sonra kendisini hayata bağlayan dernekten aldığı iş teklifi ile "Karanlık günler geride kaldı" düşüncesiyle hayata tutundu. Hekimoğlu, önce paralimpik atletizm sporuna ilgi duysa da daha sonra arkadaşlarının yönlendirmesiyle okçuluğa merak sardı. 3 ay boş lastiği çekip kaslarının güçlenmesi ve dengeyi sağlamak için çabalayan Hekimoğlu'nun okçuluk hayatının bir parçası haline geldi. Önce Türkiye şampiyonluğu elde eden Hekimoğlu, daha sonra milli olarak Çekya'da düzenlenen özel bir turnuvada Çek David Drahoninsky isimli sporcuya mağlup olarak 2'nci oldu. Daha sonra Avrupa Şampiyonasında daha önce yine finalde eşleşerek mağlup olduğu Drahoninsky ile eşleşti ve buradaki kazanma hırsı ve azmi ile Avrupa Şampiyonu oldu. 2020 yılında Tokyo'da yapılacak olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek için mücadele eden Hekimoğlu, yaşadığı kötü günleri arkasında bırakarak mutlu bir hayatın içinde olmanın gururunu yaşıyor.

Doğru müdahale, hayat kurtardı

Bahattin Hekimoğlu, "2006'da üniversiteyi kazandım. O yaz tatilinde 9 arkadaş Heybeliada'ya gittik. Orada derinliğini bilmediğim bir suya atlamam sonucu boynum kırıldı ve felç oldum. Sudan çıkamamışım, kalbim durmuş. Şansıma o bölgede bir doktorun yüzmesi ve doğru müdahale etmesi, hayatımı kurtardı. Gözümü açtığımda etrafımda meraklı gözler vardı, felç olmuştum. Hastanede, Türkiye Omurilik Felçliler Derneği Başkanı Ramazan Baş, kendisi de aynı talihsiz kaza sonucu omurilik felci olduğundan beni merak edip, ziyaret etti. Başkan, babama akülü sandalyeden bahsetmişti. Hayatımı kolaylaştırabileceğini söylemişti. Öyle de oldu." diye konuştu.

İki senemi heba ettim

Yaşadığı kazanın ardından kabullenme sürecinde kendisini eve kapatan Hekimoğlu, şunları söyledi:

"Hastaneden çıkınca, psikolojik bunalıma girdim. İki sene kendimi eve hapsettim. Sadece fizik tedavi için, ara sıra yatışlarım oluyordu ama bunun dışında evden çıkmıyordum. Evimiz 5. katta ve asansör de olmadığı için babam, beni sırtında indirip çıkartıyordu. Babama çok yük olduğumu düşünüyorum. 14 yıldır sırtında beni 5. kata indirip çıkarıyor. 2008'de akülü sandalye için TOFD'u ziyaret ettik. Sandalyemi aldım ve bu durum beni özgürleştirdi."

Kısa zamanda çok yol

Hekimoğlu, "Sabırsızdım ama 3 sonra başlangıç yayına geçmeyi başardım. Kısa zamanda çok yol katettim ve Türkiye şampiyonu oldum. Ardından Milli Takım'a girdim. İlk yurt dışı turnuvam, Çekya'da düzenlenen özel bir turnuvaydı. Finalde Çek David Drahoninsky'ye kaybetti. 1 ay sonra Avrupa Şampiyonası'na çıktım. Düzenlenen tunuva yine Çekya'daydı. Kaybettiğim Drahoninsky isimli sporcuyla yine finalde eşleştik ve bu sefer kazandım. Gittiğim ilk turnuvada Avrupa Şampiyonu oldum. Gurur verici. Artık eski günler çok geride kaldı" dedi.