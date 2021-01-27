Fenerbahçe, Mesut Özil ile imzaları attı

Fenerbahçe'yle 3.5 yıllık sözleşme imzalayan Mesut Özil'e imza töreni düzenlendi. Törende açıklamalar yapan sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, bu transferin Acun Ilıcalı'nın "Birkaç ay sonra Exxen'i açıklayacağım ve dünyaya yaymak istiyorum, hedefime ulaşmamda Mesut'un da katkısı olacağına inanıyorum" sözleriyle gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

Fenerbahçe, Arsenal'dan 3.5 yıllığına kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'e imza töreni düzenleniyor. Törende Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve Mesut Özil açıklamalarda bulunuyorlar.

Başkan Ali Koç, 32 yaşındaki Mesut'un sarı-lacivertli takıma transferini tüm detaylarıyla anlattı ve Fenerbahçeliliği ile bilinen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'ya maddi manevi katkılarından dolayı teşekkür etti.

İşte Ali Koç'un açıklamaları;

Fiziken taraftarlarımızla beraber olmasak bile Mesut Özil'in gelişiyle birlikte taraftarlarımız coşkusunu bizlerle paylaştılar. Yeni rekorlara imza atacak seviyeye geldiğimiz için taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Mesut'un aramıza katılmasıyla beraber nice güzel anlarımız, başarılarımız ve şampiyonluklarımız olacaktır. Pandemi nedeniyle birçok talebi yerine getiremedik, anlayışla karşılamalarını istiyorum.

Mesut Özil'in kariyerini konuşacak kişi ben değilim, zaten herkes tanıyor. Hepimiz pek çok kez Fenerbahçe sevgisini, sevdasını, çocukluğundaki aşkını biliyoruz, bunu değişik yerlerde sık sık dile getirdi. Bu hikayenin başlangıç tarihi 7 Haziran 2019, Mesut'un evlenme tarihi. Tanışmadığımız için beni çağırmamıştı. Büyük aşkını evlilikle taçlandırdı. Sayın Acun Ilıcalı o gün bir tweet attı, "İnşallah bu sene vatan hasretin sona erer" dedi. Bu tweet, binlerce Fenerbahçe taraftarının arzusunun fitilini ateşledi.

"ACUN BANA 'MESUT'UN TİCARİ POTANSİYELİ VAR, GETİREBİLİRİZ' DEDİ"

Mesut Özil'in transferinin ateşi 20 Haziran 2019'da yaptığımız Win Win kampanyasında başladı. Biz o gün aslında yeni bir hikayeyi başlatmışız.

Bu hikayenin pek çok kahramanı ve emek harcayanı oldu. Tüm bunların ötesinde Acun Ilıcalı'nın maddi ve manevi desteği oldu. Kendisi bugün aramızda değil, sevgi ve selamları var. Bağlantı yapacaktık ama saat problemi olduğu için "Yapmayalım" dedi. Bir yaz günü Acun'la konuşuyorduk, "Başkan" dedi, "Mesut'un sözleşmesi seneye bitiyor ve Ocak ayından itibaren yeni sene için imzalayabilir. Seneye Haziran'da Fenerbahçe'ye kazandıralım" dedi. Ben de "Nasıl yapacağız, maliyeti nasıl karşılayacağız?" dedim. Acun dedi ki, "Mesut sadece futbolcu değil, müthiş ticari potansiyeli var, biz bunu yapabiliriz' dedi. Ben de 'Gelecekse Ocak'ta gelsin" dedim. O da "Birkaç ay sonra Exxen'i açıklayacağım ve dünyaya yaymak istiyorum, hedefime ulaşmamda Mesut'un da katkısı olacağına inanıyorum" dedi. Biraz düşündük ve Kasım ayında işler somutlaşmaya başladı.

"FENERBAHÇE'DE 35-36 YAŞINDA OYNAMAK İSTEMİYOR"

Kasım ayında menajeri Erkut ile konuştuk. Bu transferin çok daha olası olmaya başladığına inandım. Neden inandım? Erkut dedi ki, 'Bir gün Fenerbahçe'de oynamak istiyor ve bunu 35-36 yayında istemiyor. Fırsat doğuyor, kısa sürede görüşmemizde fayda var' dedi. 8 Aralık'ta Mesut Özil sorusu soruldu. Ben de 'Gerçekleşmesi zor ama gerçekleşirse, bir rüya gerçekleşir' demiştim.

8 Aralık'ta Londra'ya gittik. Hatta yöneticiler, ben, Emre ve Acun ayrı ayrı zamanlarda yola çıktık ki bilinmesin, duyulmasın istedik.

"WENGER'E SORDUM, NASIL DEDİM"

Londra'da Arsene Wenger ile görüştüm, "Bugün Mesut nasıl? Sakatlığı var mı, fit mi? Bize gelirse tepeden bakar m" diye sordum. Sonra Erol Hoca, Wenger ile telefonda görüştü ve sorularını sordu. 10 Aralık'ta Londra dışında bir yerde, bir dostumuzun evinde buluştuk. Zamanında Arsenal'in büyük transferleri bu evde yapılmıştı.

"BANA FENERBAHÇE HAYALİNDEN BAHSETTİ"

Mesut'la oturduk, konuştuk, dertleştik. Mesut, Fenerbahçe'de oynama hayallerinden bahsetti. Maddi konuları sorun etmeyeceğini söyledi. İş, dönüşü olmayan bir yola girdi. Detay görüşmeler başladı, pürüzler giderildi. Mesut ile Arsenal arasındaki süreç tamamlandı ve huzurlarınızda, karşınızdayız. Bir rüya olarak görülen, bazıları tarafından imkansız olarak görülen bir transferi daha Fenerbahçe gerçekleştirdi. Dünya futbolunda kariyeri bu kadar büyük olmasa da Fenerbahçe birçok transferi gerçekleştirdi.



"SON 10 YILA DAMGA VURMUŞ BİRİ"

Real Madrid'i yönetti, Arsenal'e rekor bir rakamla transfer oldu. Dünya futbolunun son 10 yılına damga vurmuş Mesut, Fenerbahçe'sine kavuştu. Artık camiamızın bir parçası. Bu camianın hedefleri için ter dökecek. Bugün balayı bitiyor, artık gerçek iş başlıyor. Futbolun bir takım oyun olduğunu bilen büyük bir karakter. Adaptasyon sürecini en kısa sürede atlatarak takıma uyum sağlayacağına inanıyorum.

Sosyal sorumluluk projelerinde örnek bir duruş ortaya koydu. İnsanlığa yararlı olmak için elinden geleni yaptı. Milyonlarca insanın kalbine dokundu. Futbolu ve hayırseverliği, Mesut'u küresel bir markaya dönüştürdü. Çocuklarla olan iletişimi de mükemmel. Onlara dokunarak, onlara rol model olmasını çok değerli buluyorum.

Yeni nesillerin Fenerbahçeli olmasını sağlayacağını düşünüyorum. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü, Mesut'un buraya bağlılığını bilmeyenler 'Gelemez' dediler. Biz bu rüyanın gerçekleşeceğini biliyorduk. Akıllıca, gaza gelmeden, gaza getirmeden adım adım çalıştık.

"MESUTOL KAMPANYASI ÇEYREK MİLYON OLDU"

Hafta sonu taraftarlarımızdan destek istedik. Mesut'un için özel kampanya başlatmadık. Bu kampanya 2 yıldır devam ediyordu, 4 günlüğüne adını değiştirdik. MesutOl'daki Mesut kelimesi, taraftarların yaşadığı coşkudandır. Taraftarlarımıza teşekkür ederim. Yanılmıyorsam SMS'ler çeyrek milyona yaklaştı.

Mesut Özil, tüm dünyaya Mesut Özil'in kim olduğunu gösterecek ve Fenerbahçe'ye katkı sağlayacak. Aramıza hoş geldin. Yolumuz açık ve şansımız bol olsun.