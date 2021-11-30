Fenerbahçe otobüsüne saldırı!

Maç için İzmir'e gelen Fenerbahçe otobüsüne İzmir'de şişe ve taşlı saldırıda bulunuldu

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasının kapanış maçında Göztepe, Fenerbahçe'yi konuk etti. Saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda başlayan ve berabere biten mücadele öncesinde sarı-lacivertli kafileyi taşıyan otobüse şişe ve taşlı saldırıda bulunuldu. Takım otobüsünün sol arka camı kırılırken futbolcular ve teknik ekip yara almadan olayı atlattı. Fenerbahçe kafilesi, polisin geniş güvenlik önlemleriyle stada getirildi.